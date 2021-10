Existeix la creença que el làser de díode és dolorós, però és totalment fals! Actualment els equips més avançats disposen d'una tecnologia que incorpora un sistema de refrigeració del capçal, disminueix la temperatura fins a -10ºC durant tota la sessió, fent que el tractament sigui més agradable i es redueixi la sensació de dolor. Hem de tenir en compte que la depilació làser millora la qualitat de la pell, la deixa més suau, hidratada i soluciona problemes com la complicada fol·liculitis.

Si ets una persona que practica esport t'interessarà saber que el sistema de depilació làser resulta més còmode, ja que evitarà un excés de suor i et facilitarà portar roba ajustada.

Un altre dels avantatges que hem de tenir en compte és que el tractament és totalment compatible durant tots els mesos de l'any i es pot fer també durant l'estiu. Aquest és un gran avantatge respecte a altres mètodes de depilació més tradicionals. Únicament haurem de deixar tres dies de marge abans i després de les sessions per prendre el sol i utilitzar protecció solar durant el tractament.

Ens podem preguntar. La depilació làser es pot fer a tot el cos? La resposta és molt clara: definitivament! Si el que busques és un mètode que et permeti oblidar-te per sempre del pèl és recomanable posar-te en mans d'experts que disposin d'experiència i personal qualificat.

