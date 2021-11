Un projecte liderat per la investigadora de la UPF Barcelona School of Management Ana Freire ha desenvolupat una eina que detecta possibles casos d'anorèxia a les xarxes socials mitjançant la intel·ligència artificial. Els investigadors han observat que són comunitats «molt aïllades» de la resta i que les xarxes «engrandeixen» el problema perquè suggereixen contactes amb perfils similars, destaca Freire. Per intentar arribar a qui pogués necessitar suport emocional, van llançar una campanya amb el Telèfon de l'Esperança dirigida a persones que encaixessin amb els perfils detectats.

Freire explica que l’eina que han desenvolupat «identifica patrons comuns en usuaris que poden patir anorèxia i que s’expressen a les xarxes socials». Els investigadors van extreure de manera anònima perfils demogràfics i d'interessos a partir de grups d'usuaris amb signes d'un trastorn de la conducta alimentària, mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial. Els investigadors van observar que els usuaris que poden patir anorèxia són majoritàriament dones (un 70%) de menys de 29 anys.