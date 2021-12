Les persones que pateixen la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (EPOC) desenvolupen una disfunció cardíaca autònoma que redueix la capacitat d’adaptar-se a l’esforç d’una activitat física, segons un estudi de l’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal).

Aquest estudi, publicat recentment per la revista Annals of Physical and Rehabilitation Medicine, ha identificat que les persones que pateixen la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica pateixen una disfunció cardíaca autònoma, és a dir, que la capacitat del seu cor d’accelerar-se durant l’exercici i de recuperar-se després d’aquest esforç està bastant limitada, amb independència de l’estat de gravetat de la malaltia que pateixen.

Anàlisi de 320 persones

Els investigadors han analitzat 320 persones que pateixen EPOC de lleu a molt greu, que han estat reclutades a centres d’atenció primària i hospitals terciaris de cinc municipis costaners catalans. El 82% d’elles eren homes, tenien una edat mitjana de 68 anys i gairebé el 60% comptava amb un diagnòstic de malaltia cardiovascular. «Encara que es tracta d’una malaltia respiratòria, l’EPOC té efectes a d’altres sistemes del cos», va explicar Laura Delgado, investigadora predoctoral de l’ISGlobal.