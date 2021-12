No existeixen les dietes miracle i sempre cal consultar a un nutricionista si el que vols és perdre pes. Malgrat tenir clares aquestes dues premisses, continuen circulant desenes de dietes que no tenen cap base científica i que prometen perdre pes en poc temps. És el cas de la dieta del sugus, creada per un doctor amb clínica a Madrid. La seva dieta consisteix a substituir aliments d'algunes ingestes per un sugus o una poma. Però això no es fa de cop. Primer es comencen a restringir alguns aliments i a poc a poc es van substituint pels esmentats. Assegura't que això ha de fer-se de manera progressiva. La idea és que cada quinzena es canvia la dieta fent-la més estricta i començant a suprimir aliments. La intenció és acostumar al cos a reduir la ingesta d'aliments.

En el primer dia de la dieta, la teva alimentació consistirà a menjar tan sols cinc peces de plàtan com a mínim i dos plats de puré de patates, amb llet desnatada i sal. Cada dia hi ha una proposta diferent fins anar reduint el menjar. Aquesta dieta també contempla què es pot picar entre hores: pomes verdes àcides, cogombrets en vinagre o sucs de tomàquet. Són molts els nutricionistes que han alçat la veu contra aquesta dieta perquè la consideren «un disbarat» sense cap base científica.