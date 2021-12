Amb la descàrrega massiva de passaports covid a Catalunya a causa de l'exigència d'aquest certificat per poder accedir a l'interior de bars, restaurants i instal·lacions esportives, molts s'han sorprès en descobrir la vacuna contra la covid que havien rebut: Comirnaty.

La població que ha estat vacunada amb Comirnaty és majoria i, no obstant això, un gran nombre d'aquestes persones no podrien identificar a quina vacuna es refereix. I és senzill: és la vacuna covid que tots coneixem popularment com Pfizer i que, no obstant això, en el passaport covid apareix com Comirnaty. Per què? Per una raó molt senzilla.

Quina és la vacuna Comirnaty i per què se'n diu així

Tots vam començar a sentir parlar de la vacuna de Pfizer quan el laboratori (Pfizer-Biontech) va començar amb la seva investigació i les seves posteriors fases d'assaig. Va ser de les primeres vacunes a llançar una mica de llum i esperança a l'hora de vèncer a la pandèmia del coronavirus i, de fet, va ser la primera a arribar a Espanya i a nombrosos països europeus. Quan una vacuna es troba en fase d'investigació i experimentació, es coneix exclusivament pel nom del laboratori que la desenvolupa, així que no és d'estranyar que tots l'hàgim batejat com Pfizer.

Per què, llavors, ara es diu Comirnaty? Senzill. Quan la vacuna va ser aprovada per l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units va ser necessari canviar el nom perquè no se la identifiqués amb un laboratori concret. I així es va fer. Pfizer-Biontech va decidir anomenar a la seva vacuna contra la covid Comirnaty i aquest és el nom oficial d'aquesta vacuna, per molt que tots la coneguem com Pfizer.

El motiu de per què la va batejar amb aquest nom és també explicable i comprensible. Són tan sols la primera síl·laba de covid, mirna (ARN missatger en anglès, que és el que utilitza la vacuna per a protegir de la covid) i ty, que obeeix a una mescla d'immunity (immunitat) i community (comunitat). És a dir: