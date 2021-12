L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va informar recentment que a la setmana del 13 de desembre el nombre de casos de grip detectats a Europa va estar per segona setmana consecutiva per sobre del que s’esperava, cosa que indica que ha començat la temporada de grip. En un any qualsevol, entre el 5 i el 15% de la població mundial es veu afectada per aquesta malaltia, fet que provoca entre 3 i 5 milions de casos de grip greu i al voltant de 650.000 morts a tot el món. Amb la covid-19 també en un període d’alta transmissió a Europa, l’OMS va advertir que «hi ha el risc que aquesta anomenada doble epidèmia pugui posar una pressió excessiva en els sistemes de salut ja sobrecarregats».

Així, van aconsellar que es vacunin, a més del personal sanitari, les persones amb més risc de patir una malaltia greu per la infecció: persones grans, les dones embarassades, els nens petits, les persones immunodeprimides i les persones amb malalties cròniques subjacents. Igualment, l’OMS va recomanar adoptar les mesures de protecció que se sap que funcionen contra el coronavirus, com ara la distància física i l’ús de mascaretes, per «ajudar a prevenir la infecció de la grip en les persones grans i en les que tenen condicions mèdiques subjacents greus». L’organisme sanitari internacional de les Nacions Unides va assenyalar que fins al moment el virus de la grip que té més circulació a Europa és l’A(H3N2).