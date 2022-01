La cura del càncer és una carrera de fons. La de tots els tipus de càncers. Sigui quina sigui la part del cos a la qual afecta, la ciència s'afanya per sumar avanços capaços de fer pensar en la fi dels seus efectes sobre nosaltres. Alguns càncers com els de mama o pròstata, solen tenir un millor pronòstic gràcies a la manera tan vertiginosa en la qual la ciència ha avançat en els últims seixanta anys. En general, en països com als Estats Units, s'ha produït un augment en la taxa de supervivència relativa a 5 anys i una disminució del 20% en la mortalitat per càncer entre 1950 i 2014. No obstant això, existeixen alguns tipus de càncer contra els quals no hi ha una solució viable de tractament i contra el que s'investiga sense descans. És el cas del càncer de pell. Un tipus d'afecció cancerígena que provoca el creixement anormal de les cèl·lules de la pell en les zones més exposades al sol. Si aconseguim detectar-lo i tractar-lo a temps, podrem trobar un final reeixit més fàcilment. Aquest diagnòstic precoç és clau. De no ser així, les taxes de mortalitat augmenten entre la població afectada per càncer de pell.

Una vacuna capaç d'acabar amb el càncer de pell

En aquesta cursa de fons que és la recerca científica s'ha publicat al Journal of Investigative Dermatology un avanç capaç d'acabar amb el càncer de pell. El signa la Facultat de Farmàcia de la Universitat Estatal d'Oregon, als Estats Units, i assenyala a una vacuna d'ARN missatger capaç de promoure la producció de la proteïna TR1 en les cèl·lules de la pell, la qual cosa segons la Universitat podria acabar mitigant el risc de càncers induïts pels raigs ultravioleta. Així ho confirma el Doctor Arup Indra, professor de ciències farmacèutiques a l'OSU i autor principal de l'estudi. S'ha utilitzat un model de ratolí per provar el paper que juga aquesta proteïna TR1 en l'estabilitat de les cèl·lules de la nostra pell. El funcionament de la vacuna de la Universitat d'Oregon consisteix a ensenyar a les nostres cèl·lules perquè siguin capaces de produir una proteïna en particular: «la maquinària de la cèl·lula es posa en marxa per frenar l'estrès oxidatiu i el mal de l'ADN que sorgeix de la radiació ultraviolada».

Una tecnologia clínica que ajudarà a pal·liar els efectes d'un dels càncers més presents en la nostra societat. I és que, en relació amb els números, a Espanya, afectats per melanomes malignes de pell moren cada any prop de mil persones. Una estadística que va tocar sostre el 2015 amb 1.080 morts i que s'ha anat reduint de manera gradual amb el pas dels anys. El 2018, l'últim període del qual es tenen dades registrades a Espanya, es van comptabilitzar un total de 982 morts. A escala mundial, en aquest mateix any, i segons les xifres de l'OCDE (Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmics), van morir més de 10.000 persones a causa de melanomes malignes a la pell. Ara, gràcies al desenvolupament de la vacuna d'Oregon, està molt més a prop el dia en què puguem acabar amb els morts per càncer de pell. Un nou èxit per a la ciència.

Què provoca el càncer de pell

Com qualsevol altra mena de càncer, el de pell es produeix quan es produeixen errors o mutacions en l'ADN de les nostres cèl·lules. En aquest cas, concretament, es dona un creixement incontrolat del nombre de cèl·lules que acaben conformant una massa de cèl·lules canceroses. Els seus primers signes es veuen en la capa més superficial de la pell, l'epidermis. Aquest mal que li causem a la nostra pell ve provocat per l'exposició a la radiació ultraviolada de la llum solar, natural o artificial. Protegir-nos amb crema solar és fonamental per a prevenir el càncer de pell. Hi ha alguns càncers de pell diagnosticats en persones que no han estat exposades a aquesta radiació, però que sí que s'han vist afectades per substàncies tòxiques com l'arsènic, capaços d'afeblir el sistema immunitari del subjecte. A més, hi ha factors de risc que augmenten les possibilitats de patir-ho:

Pell clara.

Antecedents familiars.

Sistema immunitari afeblit.

Factors ambientals com els climes assolellats o les grans altituds.

Tipus de càncer de pell

En funció d'uns certs paràmetres, la ciència descriu tres tipus principals de càncer de pell:

Carcinoma basocel·lular : es dona en les cèl·lules basals, que es troben en la pell i que produeixen les cèl·lules cutànies noves a mesura que les velles moren. Apareix en forma d'embalum en aquelles zones més exposades al sol i a la radiació ultraviolada.

: es dona en les cèl·lules basals, que es troben en la pell i que produeixen les cèl·lules cutànies noves a mesura que les velles moren. Apareix en forma d'embalum en aquelles zones més exposades al sol i a la radiació ultraviolada. Carcinoma espinocel·lular : s'origina en les cèl·lules escatoses de la pell, les cèl·lules estructurals de l'epidermis, i és el segon tipus més freqüent.

: s'origina en les cèl·lules escatoses de la pell, les cèl·lules estructurals de l'epidermis, i és el segon tipus més freqüent. Melanoma: és el tipus més greu de càncer de pell i que es forma en les cèl·lules que produeixen melanina. Pot arribar fins i tot a manifestar-se en els ulls, en el nas i a la gola.

Per aconseguir una prevenció efectiva és important controlar la teva pell regularment i informar dels canvis al teu metge. D'aquesta manera, en cas de produir-se, la detecció precoç del càncer de pell ajudarà a obtenir un resultat positiu.