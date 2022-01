Un estudi de la Universitat de Kent (Regne Unit) i la Universitat Goethe de Frankfurt (Alemanya) ha revelat que l'òmicron és menys greu que la variant delta perquè és més sensible a la inhibició d'interferó. L'estudi ha mostrat també que l'òmicron és sensible a vuit dels fàrmacs antivirals i candidats a fàrmacs més importants per al tractament de la covid, com, per exemple, l'EIDD-1931 (metabòlit actiu del molnupiravir), ribavirina, remdesivir, favipiravir, PF-07321332 (nirmatrelvir, ingredient actiu del Paxlovid), nafamostat, camostat i aprotinina. «El nostre estudi proporciona per primera vegada una explicació de per què és menys probable que les infeccions per òmicron causin una malaltia greu. Això es deu que l'òmicron, a diferència de la delta, no inhibeix eficaçment la resposta immunitària de l'interferó de la cèl·lula hoste», ha assegurat l'investigador Martin Michaelis.

Medicaments efectius Per la seva part, el professor de l'Institut de Virologia Mèdica de la Universitat Goethe, Jindrich Cinatl, ha recolzat les dades que demostren que els medicaments antivirals són efectius també contra la variant òmicron.