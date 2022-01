El cafè és una beguda a la qual molt pocs es resisteixen, ja sigui pel seu sabor, pel seu poder estimulant o per totes dues virtuts. Per a moltes persones, resulta gairebé imprescindible en les seves rutines diàries. Però les propietats de la cafeïna, les substàncies que hi ha darrere del seu secret, no s'aprofiten de la mateixa forma a qualsevol hora del dia. En consumir cafè, és necessari recordar que estem davant una substància que actua com una droga psicoactiva, estimulant el sistema nerviós. Habitualment, eleva els nostres nivells d'alerta i, d'aquesta manera, redueix la sensació de somni i ens fa sentir més desperts. A més, ens carrega les piles per al treball i les tasques del dia a dia. Per això, molts eviten prendre'l abans de ficar-se al llit i el trien en despertar-se. Però, fem el correcte si seguim aquesta pauta?

Encara que a cada persona el pot afectar d'una manera diferent, sembla lògic evitar la ingesta de cafè abans d'anar-nos-en al llit, però no és tan clar que la millor opció d'aprofitar els seus beneficis sigui la de prendre-ho just després de despertar-nos. La raó té a veure amb els nostres nivells de secreció de cortisol. Als matins, és normal l'alliberament d'aquesta hormona esteroidal que incrementa el nivell de sucre a la sang com a resposta a l'estrès. El mateix organisme s'activa així d'una manera natural, per la qual cosa no és necessari en aquest moment la sobreestimulació que aportaria la cafeïna. De fet, és possible que gairebé no es notin els efectes del cafè quan el prenem per esmorzar.

Segons recomana Café Baqué en un blog de la seva pàgina web, l'ideal seria prendre'l dues o tres hores després de despertar-se. A més, en funció dels horaris de cadascun, l'organisme pot generar al llarg del dia nous pics de cortisol que ens ajuden a mantenir-nos actius. Però, sense les urgències de l'esmorzar matiner, podrem detectar-los millor per a triar convenientment altres moments del dia en què gaudir d'una nova tassa. El cafè, demonitzat durant dècades, ha estat destacat en els últims anys com un aliat per a la salut en alguns estudis. El 2017, per exemple, una investigació del National Institute of Health (NIH) dels Estats Units publicat a la revista 'New England Journal of Medicine' destacava que les persones que consumien cafè diàriament reduïen el seu risc de mort per malaltia cardiovascular, respiratòria, ictus, diabetis o infeccions.

Igualment, un estudi presentat per la European Society of Cardiology (Societat Europea de Cardiologia) ha determinat recentment que el cafè té importants beneficis per al bon funcionament del nostre motor, el cor. No obstant això, també existeixen estudis que apunten al fet que el consum de cafè és perjudicial per a la salut renal de les persones majors amb sobrepès i altres problemes de metabolisme. En qualsevol cas, per conèixer els efectes en cada persona del cafè -i de com es consumeix: amb sucre, llet, etc.– sempre es pot consultar a un metge especialista.