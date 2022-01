Esperem molt d'aquest any que acabem de començar, necessitem una plus d'energia i de vitalitat que es canalitzarà en diferents àrees, també en les trends del makeup. Aquí entra el color, com el gran protagonista, en un estil atrevit que pretén posar la nostra bellesa natural en un altar, embellint-la i ensenyant-li que pot rebel·lar-se sense perdre autenticitat. Per aquest motiu us presentem quatre de les tendències de maquillatge del 2022, t'encantaran!

El color, protagonista de la mirada La combinació de pigments de la qual neix el Color Pantone 2022, el very peri, amb aquesta energia del vermell i la tranquil·litat del blau, ja ens adverteix del poder del color aquesta temporada. Amb la finalitat d'«atorgar noves versions a un món que busca estabilitat, resiliència i esperança», aterra aquest color que és un gran convidat per a les noves paletes d'ombres d'enguany. I és que l'esclat cromàtic es traslladarà sobretot a les nostres parpelles, que acolliran d'una forma atrevida els pigments d'inspiració dels vuitanta, però actualitzats. Els llapis de colors i les ombres seran els aliats per a provocar en la mirada l'explosió dels blaus d'ultramar, els duos cromàtics, els colors hologràfics, els magentes, i els nacrats. El doble eyeliner I seguim amb el protagonisme de la mirada, perquè hem de parlar del doble eyeliner, que serveix per ressaltar encara més aquesta zona. Aquest 2022, com hem vist a les xarxes socials, hem fet un pas més enllà. Després de controlar el disseny estrella, apostem per un eyeliner que ressegueix els dos contorns dels ulls. La tendència Tint La recerca de la dolçor en el maquillatge és l'objectiu principal d'aquesta tendència, d'influència coreana, que omple de color els pòmuls, en un dolç rubor en les galtes i en els llavis. Encara que és gairebé impossible desbancar el color vermell, hi ha altres tons que aconsegueixen molt protagonisme, com els tons pruna i cirera. El somriure tenyit de glow L'acabat brillant en els llavis fa anys que es consolida com una opció molt interessant, sense que això signifiqui l'adéu del mat. Però enguany, el lip gloss és un aliat insubstituïble que aconsegueix uns llavis sucosos i plens de joventut.