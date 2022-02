Glamur i tragèdia es donen la mà en una de les pel·lícules més exitoses de l'any passat, "La casa Gucci" de Ridley Scott, amb Lady Gaga i Adam Driver al capdavant d'un celebrat repartiment estel·lar.

Adam Driver és Maurizio Gucci i Lady Gaga la seva esposa Patrizia Reggiani en aquest film de Ridley Scott que narra la història real de l'empori familiar després de la llegendària signatura de moda italiana al llarg de tres dècades d'amor, traïció, decadència i venjança.

El repartiment compta també, del costat dels Gucci, amb un irrecognoscible Jared Leto, amb Jeremy Irons com a pare d'Adam Driver i amb un Al Pacino en plena forma, a més de Salma Hayek com a vident i còmplice de Lady Gaga.

La cantant és la diva del moment. El seu estil enamora a la seva interminable legió de fans i moltes volen imitar el seu físic, que, per la seva vida de gires, actuacions, gales i concerts, ha d'estar en forma. La dieta que segueix Lady Gaga va ser ideada pels '5 factors' de Harley Pasternak. Què significa? Durant cinc setmanes, la cantant segueix una dieta equilibrada i estructurada que inclou cinc menjars al dia amb una mescla de nutrients. A la dieta de l'artista no falten vitamines, proteïnes, aigua, fibra i greixos saludables.

Lady Gaga menja fruites i verdures, així com cereals integrals, carns magres i productes lactis, peix i clares d'ou. No obstant això, quan el treball requereix més esforç, es fan algunes excepcions. Després d'un concert, de fet, es delecta amb una mica de xocolata i un got de whisky. Cada dia per ella no falten almenys 2 litres d'aigua, infusions o tes amb cúrcuma i gingebre.

A més de la nutrició, també hi ha molt d'entrenament diàriament. De fet, la cantant d'origen italià entrena diàriament durant 25 minuts. D'aquesta manera el seu metabolisme roman sempre actiu.