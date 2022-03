Un estudi mèdic recent constata que haver passat la COVID-19 pot provocar problemes cardíacs a llarg termini. El risc alt de complicacions cardíaques es pot allargar durant almenys un any després de la infecció. Aquestes complicacions inclouen problemes arrítmics, inflamació, coàguls sanguinis, accident cerebrovascular (ACV), malaltia de l'artèria coronària, atac cardíac, insuficiència cardíaca i mort, afirma en l'informe publicat a la revista Nature Medicine.

«La recerca suggereix que la COVID-19 podria amplificar el risc en les persones que tenien un risc clar d'una afecció cardíaca abans d'infectar-se amb el SARS-CoV-2», va dir el Dr. Ziyad Al-Aly, professor assistent de medicina de la Universitat de Washington a St. Louis i investigador sènior del projecte. «Però el més notable és que les persones que mai han tingut problemes cardíacs, i que es considerava que tenien un risc baix, també estan desenvolupant problemes cardíacs després de la COVID-19», va afegir.

Això inclou a joves i majors, a homes i dones, a persones de totes les races, i de diferent condició física. Això inclou a persones amb diabetis i sense, a les quals tenen antecedents de malaltia cardíaca i a les quals no. I els efectes són els mateixos si la infecció de Covid ha tingut conseqüències lleus o greus. En l'estudi, l'equip del doctor Ziyad Al-Aly va analitzar dades del sistema de salut del Departament d'Assumptes de Veterans (VA) dels EUA sobre gairebé 154.000 pacients que van tenir un resultat positiu de COVID entre l'1 de març de 2020 i el 15 de gener de 2021, i que van sobreviure als primers 30 dies de la malaltia. Molt poques s'havien immunitzat, perquè les vacunes contra la COVID encara no estaven molt disponibles quan es van recollir les dades.

Aquests pacients es van comparar amb més de 5 milions de pacients que no van tenir COVID en el mateix període, i amb més de 5,8 milions de pacients atesos en el sistema de salut de VA abans de la pandèmia (de març de 2018 a gener de 2019). Els investigadors van trobar que l'any després d'encomanar-se, els pacients amb COVID tenien unes taxes de malaltia cardíaca un 4% més altes, la qual cosa va incloure a la insuficiència cardíaca i la mort, que les que no havien patit COVID. «Algunes persones potser pensen que un 4% és una xifra petita, però no ho és, donada la magnitud de la pandèmia», va apuntar Al-Aly en un comunicat de premsa de la universitat. Al-Aly també és cap del Servei de Recerca i Educació del Sistema d'Atenció de la Salut d'Assumptes de Veterans de St. Louis. En comparació amb els grups de control, els pacients amb COVID-19 tenien un risc un 72% més alt de malaltia de l'artèria coronària i un risc un 63% més alt d'atac cardíac.