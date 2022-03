És una fruita que tal vegada no agrada prou. No obstant això, no és menys popular que les pomes i les taronges, les maduixes i els plàtans. Parlem del kiwi, l'envejable fruita verda que alegra les macedònies i altres plats d'hivern. Pot ser que sigui la fruita preferida pel seu sabor lleugerament agre quan no està perfectament madura. Tanmateix, és boníssim per a la nostra salut i té un contingut de vitamina C més gran que el de les taronges. El trobem als llocs de fruita d'octubre a maig i també a l'estiu, però procedeix de Nova Zelanda.

Combat el restrenyiment Especialment, aquells que pateixen restrenyiment haurien d'escollir-lo, ja que el kiwi té un eficaç efecte estimulant sobre l'intestí. Conté un sucre amb efectes laxants, el sorbitol, i magnesi, un valuós mineral que hidrata la femta i facilita el trànsit. Per a aconseguir aquest efecte, cal esmorzar dos kiwis frescos al matí, preferiblement en dejú. No és efectiu pel sopar, però menjat a l'hora d'esmorzar, el kiwi seria totalment efectiu. Aquesta és l'única manera d'augmentar l'efecte laxant i estimular l'intestí. Si allarguem aquesta pràctica al llarg del temps, podem aconseguir una veritable reeducació de l'intestí i superar el restrenyiment. El kiwi en l'esmorzar també pot prendre's amb iogurt per a un menjar complet i per a l'acció combinada antirestrenyiment de la fruita i el iogurt. I podem acompanyar-lo amb un got d'aigua. L'única contraindicació podria ser la presència de colitis. En aquest cas, el kiwi podria resultar irritant per a l'intestí. Per a desdejunar, aquesta fruita és el millor laxant natural i, segons la ciència, ajuda a perdre pes El kiwi també ajuda a perdre pes? Sembla que sí. Segons un estudi publicat en el Journal of Nutritional Science, el kiwi consumit per esmorzar alenteix l'absorció de sucre a la sang. Aquesta seria una gran manera d'evitar el famós xoc de sucre que provoca sensació de cansament i estimula la gana. A més, la presència de fibra el converteix en un excel·lent regulador del metabolisme i de l'absorció de greixos. Finalment, el kiwi depura l'organisme i redueix la inflor, fent-nos sentir més en forma i més lleugers. I només conté 79 calories per cada 100 grams de producte. Per tant, podem considerar-lo un meravellós aliat per a la nostra figura i benestar. A vegades oblidem que la naturalesa, amb els seus fruits i productes, ens proporciona tot el que necessitem. Només cal saber aprofitar-ho.