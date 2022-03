Les noves amants de la cosmètica ja són aquí. Amb gustos i necessitats pròpies de la seva joventut, per descomptat, però també amb poderoses idees i valors, una visió de la bellesa més genuïna i desacomplexada. I això resulta inspirador i positiu a qualsevol edat. Pot ser que tu mateixa formis part de la Generació Z - si vas néixer entre la meitat dels 90 fins a 2010, aproximadament -; o pot ser que tinguis germanes, filles o nebodes d'aquesta edat. O, simplement, pot ser que la seva manera d'entendre la bellesa se sembli a la teva o et sedueixi.

Les marques cosmètiques ja han pres bona nota del que elles demanen i estan adequant la seva oferta. Per no parlar de les noves marques que sorgeixen a tot el món i que es viralitzen i fan accessibles gràcies a Internet. El món no deixa de canviar i, amb ell, la bellesa.

El que li demana la Generació Z a la cosmètica