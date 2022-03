Amb l'arribada de la primavera, també arriben els canvis de temperatura. Deixem a l'armari els jerseis i les samarretes de màniga llarga amb l'objectiu d'anar ben frescos pel carrer. Això no obstant, no cal refiar-se dels primers rajos de sol que surten en aquesta nova estació. Ja que en el mateix dia, la variació tèrmica pot ser força àmplia deixant caure, fins i tot, algun ruixat. Aquest canvi extrem de la climatologia pot afectar el nostre sistema immunitari patint un constipat.

En el món de l'esport són molt els adeptes a entrenar hi hagi sol, plogui o nevi. Cal afegir-hi, aquell grapat de valents i valentes que s'exerciten sota els símptomes d'un constipat. Però, és bo realitzar esport quan s'hi està? O cal aturar-se? La resposta la té el doctor David Nieman amb el seu estudi “Effects of long endurance running on immune system parameters and lymphocyte function in experienced marathoners.", on exposa que una gran càrrega d'entrenament disminueix la capacitat immunològica. Aquest descobriment va ser fruit d'un estudi on es va demostrar que l'índex de caure constipat era 7 vegades major a la gent que entrenava que a la que no.

Nieman explicava que un esportista s'ha d'apartar de la pràctica física segons el seu parer i el grau de malaltia que pateixi. Si et trobes malament, tens molta tos o, fins i tot, febre es recomana que no arrisquis, ja que estarà debilitant encara més el teu sistema immunitari. De fet, estudis demostren que córrer sota els símptomes de la febre pot ser un perill i pot suposar allargar els terminis per recuperar-te del tot. Això no obstant, si el que tens és segregació o congestió nasal, pots sortir a exercitar-te sense cap mena de problema.

Recomanacions si estàs constipat:

Hidrata't bé.

Modera la teva sessió d'entrenament.

Aprofita i realitza altres tipus d'exercicis físics.

Vigila la teva temperatura corporal.

Un cop acabis l'entrenament, abriga't i dutxa't per no refredar-te.

Tanmateix, la millor recomanació que es pot fer és que escoltis el teu cos i no vagis en contra seva, ja que podria empitjorar el teu constipat. També és clau recordar que si et perds un o dos dies d'entrenament no suposarà cap mena de problema en el te progrés ni perdràs les millores que havies aconseguit fins llavors.