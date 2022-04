Potser sona a pati de col·legi, literalment, però saltar a la corda ja no és només un joc de nens. De fet, pensar en algú tan allunyat de la infància com un rude boxador t’ajuda a comprendre per què està més en el top de l’entrenament actual. Tant en les rutines de Cross-Fit com en boxa, en HITT i en entrenaments funcionals ja que és un must (una obligació) i ningú que vulgui començar el seu entrenament amb energia prescindeix d’escalfar amb corda.

Enguany, si et vas quedar sense un cèntim, però vols posar-te les piles, convé que et centris en trobar un esport barat, si no gratis, com és aquest entrenament de saltar a la corda.

Malgrat no ser un esport en si mateix, és un exercici molt complet que ajuda a millorar la forma física, tant la resistència com la velocitat, la coordinació i la potència. Així ho afirma Nerea Rodríguez, Wellness Expert a l’Hotel Barceló Portinax-

Es pot començar a saltar a la corda, per exemple, fent un senzill tabata de quatre minuts de salts normals, és a dir, amb els peus junts. El mètode rutina tabata implica un entrenament d’alta intensitat, però és senzill. Com? Fàcil: vuit sèries de vint segons saltant separades per descansos de deu segons sense saltar.

Si no saltes a la corda des de que anaves a l’escola i vols començar, hi ha diferents opcions. Primer de tot, Nerea Rodríguez explica la importància d’una corda adequada «per saber la llargada adequada, l`única cosa que s’ha de fer és doblegar-la a la meitat, trepitjar-la pel mig amb un dels peus i mesurar els extrems amb la corda estirada fins a aproximadament les aixelles».

Per a l’entrenamen s’ha de tenir atenció amb els colzes, que han d’estar sempre flexionats en un angle de 90 graus i prop del cos. La corda s’ha de moure des dels canells, no des de les espatlles, per a no sobrecarregar-los.

Quan se salta, cal aterrar sobre la punta dels peus, sempre amb els genolls lleugerament flexionats per evitar danys. El millor és fer un salt suau, que gairebé els peus no s’aixequin de terra.

Fent aquest exercici treballes tot el cos enfortit cames, braços i abdomen i a la vegada es cremen moltes calories ja que continuament es treballa la musculatura, la coordinació, l’agilitat i la resistència. Igualment, podem millorar la nostra respiració i augmentar la nostra resistència física davant l’exercici. Tot plegat, s’encaixa en la necessitat de practicar l’exercici físic a qualsevol edat de la persona per mantenir un bon nivell de salut. Qualsevol petit pas -o salt- pot convertir-se en un gran pas per a la nostra salut.