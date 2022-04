La dieta CICO s'ha tornat a popularitzar en els darrers temps. Es tracta d'un règim que promet efectes ràpids. Però, és realment una dieta miracle més o es tracta d'una opció realment sostenible?

Tal com ha publicat en la seva versió anglosaxona la revista Men's Health, la dieta CICO no és nova. Com moltes altres dietes, consisteix, bàsicament, a rebaixar calories.

El funcionament de CICO, que prové de "calories in, calories out", es basa en un comptador de calories. La consigna és clara: si ingereixes menys calories de les que consumeixes, t'aprimes.

D'aquesta manera amb la dieta CICO si una persona ingereix 2.200 calories, n'ha de cremar 2.600 calories, per exemple.

Quin és el principal avantatge de CICO? Que no hi ha límits d'aliments. De l'única cosa que has de preocupar-te és de no sobrepassar el teu màxim de calories.

Això significa que pots prendre cerveses o menjar abundantment tots els dies sempre que cremis més calories de les que ingereix el teu cos.

Però, és la dieta CICO sana? Segons els experts, es basa en un principi saludable, però també destaquen que a més de vigilar les calories, hem de procurar ingerir aliments ben processats i controlar aspectes com els nivells de greix.

Un altre dels riscos que entranya, segons els professionals del sector, és que aquest tipus de dietes basades en taules i números poden fomentar obsessions i trastorns relacionats amb l'alimentació i el pes.

De totes maneres, l'ideal, lògic i saludable quan algú pretén perdre pes és posar-se en mans d'un especialista, a fi d'evitar mals majors.