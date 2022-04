Tens un desig enorme de posar-te en forma. Comença el bon temps i, a més, necessites sentir que estàs healthy i fort. És a dir que, sí, és una qüestió d'estètica però també de salut. La qüestió principal és que no tens diners per pagar-te una quota mensual en el gimnàs i, veient com gestiones el temps, tampoc sembla que trobis el moment idoni per anar-hi. L'ideal, per tant, és que aprenguis alguns exercicis que puguis fer a casa, que no et treguin molt temps, però que, alhora, donin els resultats que esperes i que desitges. Així que aquí, i gràcies a Poosh, et compartim quatre entrenaments per fer de manera ràpida i efectiva. Només necessitaràs unes manuelles. Per cadascuna d'elles has de fer quatre rondes de 20 repeticions i amb 30 segons de descans entre l'un i l'altre.

Esquat i press Aquest exercici és ideal per fer cames, però, al costat de les manuelles, també pots treballar braços. Col·loca't de cuclilles, amb les cames obertes a l'altura dels malucs, porta les manuelles al pit i comença a fer el clàssic moviment d'esquats. Alhora que fas aquest moviment aixeca els braços amb les manuelles. Tots dos exercicis han de fusionar-se en un ritme que sigui còmode per tu. Quant al pes de les manuelles passa el mateix, tria unes que siguin còmodes per tu, però que també suposin un repte a superar, ja que si són molt lleugeres, no veuràs els resultats que esperes. Estocada invertida i bíceps Un moviment per treballar cames, glutis i bíceps. Comença amb les manuelles en totes dues mans. Retrocedeix un peu darrere de tu i asseu-te en el teu taló davanter en posició d'estocada, assegurant-te que el teu genoll estigui estable sobre el turmell davanter formant 90 graus. Fes l'exercici d'estocada alhora que puges les manuelles per treballar els bíceps. Quan baixis les manuelles fes-ho lentament, així l'exercici potenciarà millor la teva musculatura. Pes mort i rem Exercici excel·lent per glutis i els músculs de l'esquena. Agafa les manuelles i col·loca els braços a cada costat del teu cos. Canvia el pes a una cama i a un peu i aixeca la cama oposada cap endarrere. Amb aquest exercici treballaràs també l'equilibri. Has de formar una espècie de planxa entre el teu tronc superior i la cama que portes darrere. Quan el pit i la cama de darrere estiguin paral·lels a terra, els braços han de penjar cap avall amb les manuelles directament sota les teves espatlles. El que has de fer és reproduir l'exercici del rem, lliscant els colzes més enllà de les costelles. Fes el mateix canviant de cama. Tingues en compte que aquests moviments també impliquen el treball d'altres zones del teu cos. És important estirar en acabar totes les rondes, serà bo per a la teva musculatura i per a la teva recuperació.