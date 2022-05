Un equip d’investigadors busca fàrmacs anticàncer en les aigües residuals

Un equip d’investigadors de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària (Ulpgc), en col·laboració amb la Florida International University, treballa per detectar la presència d’antraciclines en les aigües residuals. Per això, es fa servir una innovadora tècnica de microextracció, basada en la modificació química de teixits, que resulta menys perjudicial per al medi ambient, en consumir menys dissolvents orgànics i necessitar menors quantitats de mostra. Els resultats han estat publicats en un article a la revista Separations.

Les antraciclines són antibiòtics citostàtics procedents de certs tipus dels bacteris Strptomyces i es fan servir amb freqüència per al tractament de determinats càncers. Els investigadors treballen per trobar la presència de fàrmacs en mostres ambientals i en aquesta ocasió es van provar diversos teixits químicament modificats desenvolupats per la Universitat de Florida i es va aconseguir optimitzar un procediment ràpid, barat i senzill per a l’extracció dels compostos en aigües residuals que, posteriorment, van ser identificats per Cromatografia Líquida d’Ultra Alta Resolució amb Detecció per Fluorescència.