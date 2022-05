Són molts els rituals de bellesa o salut que adquirim de sèries o pel·lícules. Els veiem a la pantalla i ho imitem a casa perquè creiem que això ens farà bé, però poques són les persones que s'informen per saber-ne més. També hi ha mites i creences que no són com pensem... qui no s'ha posat mai cogombre als ulls?

En aquesta ocasió tractarem la popular llimona amb aigua. És un remei casolà que s'ha popularitzat en els darrers anys... però, què provoca en el nostre cos prendre'ns un got d'aigua amb llimona? El primer que has de saber és que les llimones ens aporten vitamina C, un poderós antioxidant. A més, és una beguda rica en flavonoides, la qual cosa ens ajudarà a millorar la salut i combatre algunes malalties. El fet de barrejar llimona amb aigua ens aportarà un beuratge que conté molt poques proteïnes, greixos, carbohidrats o sucre. Per aquest motiu moltes persones consumeixen aquesta mescla per ajudar a millorar la digestió, desintoxicar l'organisme, perdre pes o rendir millor físicament.