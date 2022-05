Els amants de la gastronomia àrab compten amb un dia molt especial. El 13 de maig se celebra el Dia Internacional de l'hummus. Per als quals no el coneixen, l'hummus és una deliciosa crema de cigrons cuits, preparada amb suc de llimona, tahini (crema o pasta a base de llavors de sèsam) i oli d'oliva, acompanyada generalment amb pa de pita. És un dels plats més senzills i populars de l'Orient Mitjà i Nord d'Àfrica (incloent-hi el Marroc), l'origen del qual prové de l'Antic Egipte.

Amb motiu de l'efemèride, et presentem com preparar la millor recepta d'hummus des de casa. És molt fàcil de fer i en només tres minuts la podràs degustar.

Ingredients

400 g de cigrons cuits.

50 ml d'oli d'oliva verge extra.

Unes gotes de suc de llimona.

Un gra d'all.

Sal al gust.

Una mica de pebre vermell.

Una mica de comí.

Dues cullerades de tahini o crema de sèsam.

50 ml d'aigua.

Passos a seguir

Introdueix tots els ingredients en una batedora.

Bat tots els ingredients fins que quedi una espècie de crema.

Decora aquesta crema amb pebre vermell, oli d'oliva i julivert.

Es recomana que aquesta elaboració es conservi en el frigorífic fins a un màxim de quatre dies. La millor manera de menjar-lo és amb panets torrats, com a salsa i guarniment de plats principals o fent servir pastanagues com a "dipping". A més, també cal dir que aquest plat conté un total de 25 grams de proteïnes per cada 100 grams de producte, per tant, és una gran font d'aquest nutrient.