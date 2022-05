L'àloe vera (Àloe barbadensis Miller) és una planta perenne de la família de les liliàcies, amb fulles llargues i carnoses, de les quals s'extreu un suc resinós i molt amarg que es fa servir en medicina, i que extreuen de la part baixa de la tija.

És, des de fa uns anys, la planta medicinal de moda en moltes botigues especialitzades a causa de la multitud d'usos i beneficis que aporta al cos humà, motius pels quals ha rebut innombrables comentaris positius per part de tota mena d'experts en salut i bellesa.

Propietats de l'àloe vera

Entre les propietats mil·lenàries de la sàbila es troben ser antisèptica, astringent, calmant, i hidratant. L'àloe vera s'ha utilitzat per via tòpica o oral amb finalitats medicinals en diferents cultures al llarg dels segles. Per exemple, es conta que Alexandre Magne ho emprava per a tractar les ferides dels seus soldats.

L'àloe vera és ric en vitamines com l'A, C, E, àcid fòlic, pujol, B1, B2, B3 (niacina), B6 i minerals, incloent-hi calci, coure, crom, ferro, magnesi, manganès, potassi, seleni, sodi i zinc. A més, alcalinitza el cos ajudant a equilibrar els nostres hàbits alimentaris excessivament àcids (alcohol, productes refinats, proteïnes animals, refrescos, etc).

És també alt en aminoàcids i àcids grassos. Compta amb àcids grassos que redueixen els greixos en la sang i útils per a disminuir els símptomes de les al·lèrgies i la indigestió àcida.

Una planta amb molts beneficis

Són molts els beneficis de l'àloe vera i, per tant, les seves aplicacions terapèutiques tant internes com externes. Per això, és present en multitud de productes medicinals i de bellesa, com a olis, xampús, cremes, gels, sabons, etc. Així, a continuació presentarem diferents usos de la sàbila en diferents parts del cos.

Cura facial

Aquesta planta es pot emprar per a millorar la nostra salut facial, ja que és un gran netejador natural per les seves característiques antisèptiques i antifúngiques, la qual cosa ho fa ideal contra l'acne. Així mateix, les seves propietats nutricionals i vitamíniques ajuden a les taques de la cara.

Salut ocular

En utilitzar aquest producte en els ulls es pot prevenir la sequedat ocular, protegir l'epiteli de la superfície ocular, combatre la conjuntivitis, calmar els mussols, actuar contra la queratitis, ajudar a relaxar la vista, alleujar la picor d'ulls i bosses d'ulls, entre altres.

Pell atòpica

L'àloe vera també es fa servir per a calmar la pell atòpica, una patologia soferta actualment per milers de persones. Per això, es recomana fer ús de la sàbila per a tractar la dermatitis atòpica, així com la psoriasi, un trastorn cutani que afecta les cèl·lules de la pell.

Contra les cremades

Les propietats antiinflamatòries i analgèsiques de l'àloe vera el fan un gran instrument per a reduir el dolor i les molèsties, a més d'alleujar la picor, regenerar les cèl·lules de la pell i evitar l'aparició de fongs i virus en les zones més vulnerables.

Propietats cicatritzants

La sàbila té unes propietats cicatritzants que la fan molt útil. No en va, la seva activitat regeneradora se centra sobre l'epidermis per l'estimulació de la producció de col·lagen, una proteïna que de manera natural es troba en la pell. En aplicar-la sobre les cicatrius, s'incrementa la generació de fibres de col·lagen, molt flexibles i que donen elasticitat a la zona recuperant el teixit normal.

Per a tractar tatuatges

El resultat final d'un tatuatge depèn directament de les cures que aquest rep durant la seva cicatrització. Per les seves propietats cicatritzants, emprar un gel d'àloe vera és ideal per als tatuatges, ja que no s'ha d'oblidar que és un procés agressiu en l'àmbit dermatològic on la pell està exposada a microempelts amb tinta.

Àloe vera ingerit

Des de temps antics, l'àloe vera ha aixecat la curiositat i estudi de molta gent, fins i tot com a menjar. Ingerir sàbila ajuda a curar la gastritis pels enzims i proteïnes vegetals que ajuden a recuperar i enfortir la flora intestinal. D'aquesta manera, prendre un ric batut, iogurt o suc d'àloe vera és una opció ideal també per a perdre pes.

Per al pèl

Imprescindible per a molts tractaments del nostre cos, l'àloe vera també és un recurs molt positiu si volem gaudir d'una bona salut en el nostre cuir cabellut. Així, la sàbila elimina l'excés de greix en l'origen capil·lar, la qual cosa ajudarà al fet que la caspa deixi de ser un problema i mantingui equilibrats els seus olis naturals.

En definitiva, estem davant un d'aquests ingredients "màgics" i, sens dubte, un excel·lent aliat per al cos. L'àloe vera s'ha convertit, per mèrits propis, en un ingredient molt utilitzat en cosmètica des de l'antiguitat. I, a més, no estem davant un ingredient llunyà i exòtic. De fet, tal vegada no sabies que Espanya és el primer productor d'Europa en el seu cultiu, un superingredient que té sobretot una important acció antiinflamatòria, antiirritativa i antioxidant al peu.