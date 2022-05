Hi ha qui es delecta pels vins o per les tapes. Però aquí proposem una ruta per obradors on elaboren xocolata artesana “bean to bar”, és a dir, xocolaters que fan tot el procés des que reben les faves del cacau, procedents de petits productors, fins que obtenen una tauleta, sense afegits per a aconseguir un producte de la màxima qualitat i respectant el sabor d'origen.

Museu de la xocolata – Barcelona El Museu de la Xocolata és un equipament dinàmic impulsat pel Gremi Provincial de Pastisseria de Barcelona, ubicat a l'antic convent de Sant Agustí, que presenta un recorregut pels orígens de la xocolata, la seva arribada a Europa i la seva difusió com un element situat entre el mite i la realitat, entre les propietats medicinals i el seu valor nutritiu, que relacionen tradició amb futur i que formen part del nostre imaginari col·lectiu. Utopick – València En el barri de Ruzafa es troba Utopick, un pressentiment de Paco Llopis i Juana Rojas. Ell és del món de la pastisseria i ella de les belles arts, i van unir les seves bones mans en aquesta xocolateria. Cuiden al detall la selecció del cacau i l'elaboració, però també la presentació, i el resultat són unes tauletes que entren per tots els sentits. El 2017 van presentar la primera tauleta “bean to bar” feta amb un cacau de Nicaragua. Maychoco – Vélez, Màlaga Maychoco és un somni fet realitat. És un petit taller artesà de xocolata fina d'aroma enclavada a la Costa del Sol on treballem per a fer el millor producte possible seguint la premissa del “bean to bar”: assumir tot el procés, des del torrat de la fava de cacau fins a la seva culminació en forma de tauleta. Puchero – Hornillos de Eresma, Valladolid A Puchero portaven cinc anys torrant cafè en aquest poble de Valladolid, en ple camp, quan es van aventurar en el món de la xocolata. Aviat es van adonar que el cacau comparteix unes certes similituds i històries amb el cafè, perquè tots dos han anat perdent qualitat i sabor amb la industrialització dels aliments. Kankel Cacao – Albelda de Iregua, La Rioja Kankel Cacau neix inspirat en el desig de crear una experiència personal delicada, sofisticada i genuïna a través de l'origen del cacau. Un projecte que inicia Juan Ángel Rodrigálvarez, premi a Millor Pastisser Pastisser de 2010 de la mà de la Reial Acadèmia Espanyola de Gastronomia, entre molts altres reconeixements. La seva experiència durant més de 30 anys i la seva forma tan personal d'entendre el món del cacau es transforma en sabors purs i complexos al mateix temps. Una experiència adequada a diferents moments i maneres d'entendre aquest fascinant producte de la terra: el cacau. Kaitxo – Balmaseda, Bizkaia Tot va néixer de l’afició per aquests exòtics productes i la nostra passió per elaborar cafès i xocolates especials. Jon Mikel va començar a sentir curiositat pel cafè en la cafeteria familiar. Raquel gaudia des de molt petita descobrint els millors les xocolates “gurmet” del món, els provava i col·leccionava els seus paquets somiant amb aquestes plantacions de cacau. Els sabors, les olors, el gust… en la seva família els encanten les llargues sobretaules, en les quals l’interès per la gastronomia és sempre protagonista. Casa Cacao – Girona El projecte de Jordi Roca, el germà pastisser dels Roca, es troba en el mateix edifici una xocolateria on degustar els productes o portar-los-hi, amb un obrador a la vista per a descobrir com s'elabora la xocolata i un hotel boutique amb vista a la part antiga de Girona. A la botiga (venen també al seu web) tenen tauletes amb vuit orígens diferents de cacau, com la comunitat Awajún al Perú, Els Bejucos a República Dominicana o La Hisenda Victoria a l'Equador.