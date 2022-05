La Residència Pi i Sunyer celebra 30 anys d’experiència en el sector dedicats a l’atenció dels usuaris amb un model, precisament, d’atenció integral basat en la focalització a la persona. El resident és l’eix del model i a partir del PAI (Pla d’atenció individualitzat) es treballa per millorar el seu benestar i la seva qualitat de vida dins l’àmbit psicosocial.

El suport de l’àmbit sanitari, conjuntament amb la implicació de les famílies, serveix externs i voluntarietat, són els altres pilars que permeten aconseguir que el residents se senti com a casa en tot el que sigui possible.

Amb un edifici de més de 6.000 metres quadrats, la Residència Pi i Sunyer ha assolit els objectius marcats en l’atenció als residents. La unitat de persones amb demència amb zones comunes, habitacions i una àmplia terrassa, espais que han estat pensats i adaptats per cobrir totes les necessitats dels residents, on es treballa de manera independent de la resta de la Residència, però alhora amb tots els recursos materials i personals necessaris. A més, la millora i adaptació del jardí i de les terrasses, permet que la Residència s’obri a l’exterior perquè els usuaris puguin gaudir de l’aire lliure tant a l’estiu, com a l’hivern.

A banda del servei de Residència, al llarg d’aquests 30 anys de funcionament, s’han anat incorporant altres serveis com: el Servei d’Àpats a domicili, el Servei d’Habitatge i el Servei de Centre de dia. L’ampliació de l’equipament ha permès incrementar fins a 50 places el Centre de dia, 20 de les quals són places públiques concertades amb el Departament de Drets Socials; la resta són privades amb possibilitat de sol·licitar una prestació vinculada al servei. El Centre de dia permet a l’usuari gaudir de la companyia d’altres persones i d’una varietat d’activitats lúdiques i terapèutiques, que ajudaran a mantenir el benestar físic i psicològic de l’usuari, sense renunciar a viure a la seva llar.

Es compta amb una nova ruta de transport adaptat pel Centre de dia entre Vilajuïga, Pau i Palau-Saverdera

Per tal de facilitat l’accés al Centre de dia, la Residència Pi i Sunyer disposa d’un servei de transport adaptat des del domicili de l’usuari fins al Centre de Dia i el camí de tornada a casa. Actualment, es compta amb la ruta dins del municipi de Roses i s’espera que ben aviat es pugui tenir una segona ruta que anirà des de la localitat de Vilajuïga, passant per Pau i Palau-Saverdera i fins al Centre de Dia.

El complex residencial de la Cooperativa Dr. August Pi i Sunyer es troba ubicat en un entorn privilegiat, dins del municipi de la Vila de Roses. Els paisatges de mar i muntanya es barregen en aquest racó de la Costa Brava situat a la part nord-est de la comarca de l’Alt Empordà.