Una investigació del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP) ha ratificat el canvi de paradigma en l'abordatge d'aquests tumors en estadis inicials, sense metàstasi, amb una estratègia terapèutica que augmenta fins al 93% el nombre de pacients candidats a cirurgia i aconsegueix erradicar el tumor en el 36,8% dels casos, de manera que afavoreix el procés de curació. El president del GECP, l'oncòleg Mariano Provencio, presentarà les dades de l'estudi NADIM II el 5 de juny en una sessió oral en el marc de la reunió anual de la Societat Americana d'Oncologia Clínica (ASCO, per les seves sigles en anglès) que se celebra a Chicago, aquest any de forma presencial després de dos anys de pandèmia.

Canvi de paradigma

«A Espanya hem aconseguit iniciar un canvi de paradigma: no es tracta d'un fàrmac qualsevol. És una nova manera de tractar perquè podem operar en molts més pacients i aconseguir que visquin molts més», ha assegurat el també cap d'Oncologia de l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid en una trobada amb periodistes. L'estudi NADIM II, amb 86 pacients de diferents hospitals espanyols, ha provat, abans de la cirurgia, un tractament combinat de quimioteràpia i immunoteràpia (fàrmac que estimula el sistema immunitari contra les cèl·lules malignes) en un grup de pacients i n'ha comparat els resultats amb els d'un altre grup tractat només amb quimioteràpia, però tots ells en estadi IIIA, el més avançat dins dels tumors de pulmó inicials i localitzats.

L'oncòleg ha facilitat els resultats d'una investigació que reflecteix que el tractament previ a la cirurgia redueix o elimina el tumor i permet operar pacients que abans no eren candidats, per la qual cosa millora el pronòstic i la possibilitat de curació. A més, suposa una nova estratègia després de 30 anys sense novetats terapèutiques en aquests càncers en estadis inicials tractats de manera convencional, amb quimioteràpia i cirurgia quan era possible. Segons l'estudi, el 93% dels que van rebre el tractament combinat de quimioteràpia i immunoteràpia van poder optar a l'operació, en comparació amb el 69% dels tractats només amb quimioteràpia. A més, el 36,8%, en ser operats, ja no tenien el tumor, una situació que es denomina resposta patològica completa, en comparació amb el 6% dels pacients tractats només amb quimioteràpia. Respecte a la taxa de resposta objectiva (tant reducció com desaparició del tumor), les dades ofereixen un 75% amb el tractament combinat, davant el 48% de quimioteràpia.

Equip espanyol pioner

El Grup Espanyol de Càncer de Pulmó va ser pioner al món el 2019 amb l'estudi NADIM I, que va testar aquest tractament combinat previ a cirurgia a un sol grup de pacients i 3 anys després la supervivència global és de més del 80%, dades publicades a 'The Journal Clinical of Oncology'. Fins ara, després de 30 anys sense novetats terapèutiques, només el 30% dels pacients amb aquesta mena de tumors en estadis inicials sobreviuen a tres anys, per la qual cosa NADIM I demostra un augment del 50% de la supervivència en aquell període, percentatge que NADIM II pretén ratificar quan avanci l'estudi. A més, cap dels pacients que va presentar remissió completa del tumor ha recaigut en tres anys de seguiment, «de manera que podem pensar que els hem curat» amb aquesta nova estratègia terapèutica, segons Provencio.

«NADIM I va generar molt enrenou», segons l'oncòleg, i va obrir la porta a altres investigacions internacionals com l'estudi 'Checkmate 186', que té resultats «congruents, tot i que amb menor temps de seguiment» i en pacients amb estadis més precoços respecte a la investigació del GECP. Aquesta estratègia terapèutica ja està aprovada per la FDA, l'agència reguladora de medicaments dels Estats Units. L'especialista s'ha mostrat confiat que aviat s'autoritzi a Europa i a Espanya, tot i que ja s'utilitza com a ús compassiu en pacients amb tumors més grans.