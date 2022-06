Un equip internacional de científics, dirigit per investigadors de la Facultat de Medicina de la Universitat de Califòrnia a San Diego (Estats Units), ha apuntat que les causes del càncer de fetge estan canviant. Les principals causes del càncer de fetge són ben conegudes: les virals (hepatitis B i C), l'alcohol i la malaltia del fetge gras no alcohòlica (EHNA), una condició en la qual el greix s'acumula al fetge, cosa que resulta en la inflamació crònica i el dany. En el costat positiu, els avenços en la vacunació contra l'hepatitis B (VHB) i la disponibilitat més gran de teràpies antivirals han reduït el càncer de fetge associat al VHB. En el costat negatiu, el consum d'alcohol i la prevalença de l'obesitat (un altre factor de risc) estan augmentant dràsticament, segons els resultats d'aquest treball, que s'han publicat a la revista científica 'Cell Metabolism'. «L'impacte d'aquests canvis en la càrrega global de càncer de fetge encara no està clar», explica l'autor principal de la investigació, Rohit Loomba.

Tercera causa de mort mundial

Hi ha una cosa que no ha canviat, no obstant això. El càncer de fetge continua matant. És la tercera causa de mort per càncer a tot el món. El 2020, més de 830.000 persones a tot el món van morir d'aquesta malaltia. Loomba i els seus col·legues van utilitzar la metodologia de l'Estudi de la Càrrega Global de la Malaltia, una col·laboració d'investigació en curs que involucra més de 3.600 investigadors en 145 països, per enquestar la incidència mundial del càncer de fetge i, més específicament, els canvis globals i regionals en les causes del càncer de fetge.

Els autors van descobrir que entre 2010 i el 2019 hi va haver un augment del 27% en els casos de càncer de fetge en els 204 països estudiats, un augment del 25% en les morts per càncer de fetge i un augment del 21% en els anys de vida ajustats per discapacitat (AVAD), una mesura estadística que té en compte els efectes adversos de la malaltia a part de la mort. Un AVAD és la pèrdua equivalent a un any de salut plena. Es calcula que només el 2019 es van produir 12,5 milions d'AVAD deguts al càncer de fetge. La prevalença del càncer de fetge és desigual a tot el món. El 2019, per exemple, les taxes de mortalitat per càncer de fetge van ser més altes a Àsia (inclosos països com la Xina, el Japó, Tailàndia i Mongòlia) i més baixes en la major part de l'Àfrica.

La vacunació, favorable

Les causes del càncer de fetge van variar notablement a tot el món. Les taxes de mortalitat estandarditzades per edat (ASDR) degudes al càncer de fetge associat al VHB van disminuir entre 2010 i 2019, molt probablement a causa de les exitoses campanyes de vacunació, les teràpies antivirals i els programes per reduir les aflatoxines, una família de toxines generades per fongs que es troben en els cultius agrícoles, com el blat de moro, els cacauets i les llavors de cotó. L'única regió en la qual l'ASDR va augmentar va ser a Amèrica, possiblement a causa de l'infradiagnòstic dels casos de càncer de fetge i a la falta de conscienciació sobre la malaltia, segons els autors. Els casos associats al VHC també van disminuir a causa de la disponibilitat d'una teràpia antiviral oral molt eficaç, excepte a Amèrica.

Obesitat i alcohol

L'EHNA va ser la causa de més creixement de morts per càncer de fetge a tot el món, especialment a Amèrica, impulsada pel ràpid augment de les taxes d'obesitat. La prevalença de l'obesitat als Estats Units el 2017 va ser del 42,4%, segons els Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC, per les seves sigles en anglès), davant el 30,5% de l'any 2000. Els investigadors apunten que es preveu que la incidència de càncer de fetge a causa de malaltia del fetge gras no alcohòlic augmentarà encara més als Estats Units, Europa i Àsia en els pròxims 10 anys, seguint l'augment de les taxes d'obesitat. L'alcohol va ser la segona causa d'augment més ràpid del càncer de fetge, de nou amb l'increment més gran a Amèrica. Es preveu que el consum mundial d'alcohol per habitant continuï augmentant, especialment als països del Pacífic Occidental i del Sud-est Asiàtic.