Rentar o no rentar el pollastre cru? Una de les qüestions més repetides en la cuina perquè per inèrcia tendim a rentar qualsevol aliment abans de cuinar-lo. El Centre per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) ha llançat un advertiment que no ha deixat indiferent a ningú per la polèmica que comporta. El pollastre és un aliment versàtil que pot treure'ns de més d'una dificultat si anem amb pressa i volem una cosa lleugera i saludable que digerir. Segons aquest organisme dels EUA, la resposta a aquesta pregunta és definitiva i no hi ha marxa enrere: no cal rentar el pollastre perquè correm el risc a propagar els bacteris als utensilis i altres aliments que hi hagi al voltant de la zona del nostre treball.

Dos experts de la Societat Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia han explicat que entre el 40 i el 60% dels pollastres estan infectats amb el bacteri campylobacter, que dona lloc a diarrees que poden ser més o menys greus. L'agència aconsella col·locar el pollastre cru en una bossa d'un sol ús abans d'emmagatzemar-lo en el frigorífic, rentar-se bé les mans amb sabó després de manipular-lo, fer servir una taula de pelar i tallar que no s'utilitzi per a la resta d'aliments, i el més essencial, no col·locar cap aliment bullit o productes frescos al voltant de la mateixa balda del frigorífic. Intoxicacions produïdes pel pollastre cru Una de les recomanacions que donen els experts en microbiologia és la de cuinar adequadament el pollastre perquè s'eviti la intoxicació alimentària. A Europa, es donen al voltant de 40.000 casos d'intoxicacions d'aquest tipus, 3.300 hospitalitzacions i prop de 20 morts. Com evitar que ens intoxiquem? Aquí deixem algunes claus que expliquen des de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU): La carn de pollastre ha de ser l'últim que es compri abans d'abandonar la botiga

Transportar el pollastre en bossa tèrmica per a evitar trencar la cadena de fred

Si no es té la intenció de consumir la carn de pollastre en 24-36 hores millor congelar-la

Evitar que la carn de pollastre entri en contacte amb altres aliments i col·locar-la en la part més freda de la nevera

Cuinar bé el pollastre per a assegurar que els bacteris es destrueixen

Es pot conservar la carn cuinada que sobri en el frigorífic un màxim de 2 dies, però quan es mengi cal assegurar-se d'escalfar-la bé