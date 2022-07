A l'estiu, els insectes proliferen alhora que augmenten les temperatures. Mosques, mosquits, abelles i vespes són algunes de les bestioles que ens fan la vida impossible. Alguns fins i tot temen sortir al jardí per una de les seves picades. Com podem, per exemple, allunyar les vespes de casa nostra, utilitzant únicament cervesa? És possible, i t'explicarem com per evitar que persones al·lèrgiques patiu les conseqüències d'una punxada inesperada.

Lidl llança un dels productes més reclamats de l'estiu: banyadors de talla gran per a dona Utilitza cervesa per allunyar les vespes del jardí Les vespes poden ser agressives (no és una picada mortal, per això piquen diverses vegades) i es caracteritzen pel seu abdomen groc i negre (colors més vius que les abelles). Però només ataquen si se sent amenaçades, tot i ser un perill per als al·lèrgics. Per aquesta raó, si tens un niu de vespes al teu jardí i vols allunyar aquests molestos insectes, segueix llegint. Shakira podria estar refent la vida amb aquest conegut actor Només cal una ampolla de plàstic i una cervesa lager amb més de 4,7% de contingut d'alcohol. Talla el coll de l'ampolla, introdueix cervesa a la segona meitat de l'ampolla i bolca la part amb el coll introduint-la a dins. Les vespes se sentiran atretes per l'olor i s'hi ficaran de ple, sense la possibilitat de sortir d'aquest parany mortal.