L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha alertat dels possibles efectes secundaris de la simvastatina, un medicament de la família de les estatines que, en general, es fa servir per equilibrar els nivells de colesterol a l'organisme. D'una banda, aquest fàrmac redueix els nivells de colesterol 'dolent' (LDL), mentre que, per altra banda, augmenta el colesterol 'bo' (HDL).

Tot i així, és important destacar que aquestes conseqüències imprevisibles de la simvastatina es donen de forma molt poc habitual. De fet, l'AEMPS divideix aquests efectes secundaris en dues categories: les reaccions 'rares', que afecten una de cada 1.000 persones, i les 'molt rares', que pateixen una de cada 10.000 persones.

Dolor muscular, al·lèrgies i inflamacions

Entre els efectes catalogats com a 'rars' es troben els dolors musculars i altres afectacions relacionades com la debilitat o les rampes. Alhora, també pot arribar a provocar dany renal i es poden patir reaccions d'hipersensibilitat (al·lèrgies), com ara inflor de la cara, la llengua i la gola. Aquestes reaccions poden a la vegada provocar dificultats per respirar. En aquest grup de reaccions també hi ha els hematomes atòpics, les erupcions cutànies o la urticària.

Una de cada 1.000 persones a qui se'ls administra el fàrmac poden patir inflamació del fetge, amb símptomes com la coloració groga de la pell i els ulls, i del pàncrees, que sol estar acompanyat de dolor abdominal intens.

Entre les reaccions menys freqüents, que afecten una de cada 10.000 persones, hi ha l'anèmia, provocada per baixos nivells de glòbuls vermells, debilitat als braços i cames, visió borrosa, poca memòria, trastorns digestius o problemes de son. Dins aquest grup també apareix la ginecomàstia, que consisteix en un augment de la mida de les mames masculines.

A les dues categories esmentades, se n'hi afegeix una tercera, que consisteix en reaccions la freqüència d'aparició de les quals és encara desconeguda. Es tracta d'efectes com la disfunció erèctil, la depressió, la inflamació dels pulmons i els problemes als tendons.