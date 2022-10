Organitzacions sanitàries demanen més accions preventives per eradicar l’hepatitis C

L’hepatitis C, una malaltia de la qual dissabte passat es va celebrar el dia internacional, normalment s’elimina en poc temps i sense que deixi grans seqüeles si es detecta aviat i es tracta de forma adequada. Per això, les organitzacions sanitàries demanen més accions preventives per tal d’eradicar-la.

La Fundació Espanyola de l’Aparell Digestiu (FEAD) explica la importància de realitzar diagnòstics que permetin tractar i eradicar la malaltia abans que arribi a estadis més avançats, especialment entre els grups poblacionals amb més prevalença, les persones d’entre 40 i 70 anys.

En un comunicat, aquesta entitat explica que l’hepatitis C està causada per un virus que provoca inflamació al fetge. Actualment només entre el 15 i el 30% dels pacients que pateixen una infecció aguda aconsegueixen eliminar l’hepatitis C per complet del seu organisme sense necessitat de tractament, mentre que en el 70% restant, el virus hi roman i provoca una infecció crònica.

El contagi per hepatitis C es produeix, fonamentalment, pel contacte a través de la sang amb una persona infectada, però també pot provenir per l’ús compartit d’utensilis de contacte punxants o tallants (com xeringues, maquinetes d’afaitar...) , pel contacte sexual sense protecció, etcètera.

La infecció aguda per hepatitis C sol ser asimptomàtica, encara que en algunes persones pot produir dolor abdominal, nàusees, vòmits o color groguenc de la pell, i la crònica sol ser asimptomàtica encara que no és estrany que el pacient senti cansament o fins i tot símptomes depressius.

«Poden passar anys sense que se sàpiga que es pateix la malaltia i fins que l’especialista ho diagnostiqui. Això facilita que el virus provoqui al fetge una inflamació sostinguda i que pugui derivar, fins i tot, en cirrosi», avisa la societat mèdica, que puntualitza que el virus és capaç de produir diabetis o altres malalties al ronyó o la sang.

Nous tractaments

Però gràcies a l’arribada dels nous tractaments antivirals orals, els pacients amb hepatitis C es poden curar de la infecció de manera ràpida i sense efectes secundaris rellevants. El diagnòstic es fa mitjançant una senzilla anàlisi de sang que detecti la presència o no d’anticossos davant del virus i, per tant, infecció activa.

El Ministeri de Sanitat, per la seva banda, recorda que des que es van aprovar els antivirals el 2015 s’han tractat més de 158.000 pacients.