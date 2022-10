Els anticossos anti-SARS-CoV-2 poden persistir gairebé dos anys després de la malaltia, segons demostra un estudi publicat aquest dijous. En una mostra de personal sanitari no vacunat, els anticossos en qüestió es mantenen almenys 20 mesos després de passar la malaltia. L'assaig afegeix que l'obesitat, l'edat alta i ser fumador s'associen a una menor resposta d'anticossos. Aquestes són les principals conclusions d'un estudi publicat a la revista 'BMC Medicine', que ha estat coliderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), l'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central i l'IDIAP Jordi Gol (IDIAP JG), amb la col·laboració de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu (FPDBA).

ISGlobal ha recordat també mitjançant una nota de premsa que gairebé el 35% de la població mundial segueix sense rebre ni tan sols una dosi de vacuna contra la covid-19, per la qual cosa la seva immunitat enfront del virus depèn exclusivament de la infecció. Per tant, segons l'entitat, conèixer quant dura la resposta immune després de la infecció per SARS-CoV-2 i quina efectivitat té «són elements clau» per guiar decisions sobre com controlar aquesta i futures pandèmies de coronavirus.

La cohort de personal sanitari que ha estat la mostra de l'estudi ha inclòs gent més jove que en altres estudis similars i més exposada al virus, que van patir una infecció simptomàtica, i en la qual s'han pres mostres regulars al llarg de gairebé dos anys. L'equip investigador va avaluar la persistència d'anticossos de tipus IgM, IgA i IgG dirigits contra la proteïna Spike (S) i Nucleocàpside (N) del virus en mostres de 247 persones amb infecció simptomàtica i encara no vacunades, obtingudes en vuit moments diferents entre l'estiu del 2020 i el novembre del 2021.

Els resultats mostren, com s'esperava, una caiguda gradual i considerable en els nivells d'anticossos, però més del 90% de les persones participants continuava tenint anticossos enfront dels cinc antígens virals analitzats en tot moment de l'estudi. Fins i tot en les 23 persones que encara no s'havien vacunat el novembre del 2021, la seropositivitat es va mantenir en un 95%. Només es van observar vuit reinfeccions durant el període de seguiment, la qual cosa suggereix que la immunitat és robusta i duradora fins i tot enfront de les noves variants com ara alfa i delta. Aquest estudi, però, es va realitzar abans de l'arribada de la variant òmicron.

L'anàlisi de mostres preses just abans de l'inici de la vacunació confirma l'analitzat en estudis previs: l'edat i ser fumador s'associen amb menors nivells d'anticossos, mentre que l'hospitalització i uns certs símptomes (febre, pèrdua de gust i olfacte) s'associen amb nivells més alts. «Això explicaria també per què en aquest estudi estem veient una seropositivitat tan duradora, ja que totes les infeccions registrades en personal sanitari van ser simptomàtiques», assenyala la investigadora d'ISGlobal, Carlota Dobaño.