L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) encara està esperant «dades addicionals» sobre la vacuna d'Hipra contra la covid-19 per poder decidir sobre la seva autorització. Segons ha assegurat aquest dimecres el cap de vacunes de l'EMA, Marco Cavaleri, el regulador europeu ha demanat «més informació» a la companyia per tal de donar resposta als «dubtes» sobre el vaccí. «En aquestes setmanes estem esperant les respostes de l'empresa i dades addicionals i esperem que aquesta nova informació ens permeti resoldre els problemes que tenim en l'avaluació i avançar de pressa cap a una possible aprovació», ha dit el cap de vacunes de l'EMA.

Malgrat apuntar la intenció d'avançar ràpidament cap a l'autorització del vaccí d'Hipra un cop es resolguin els «dubtes», Cavaleri s'ha mostrat prudent i ha remarcat que cal primer veure si les «dades addicionals» que ha d'aportar l'empresa «satisfan els dubtes expressats fins ara». Segons ha apuntat el cap de vacunes de l'EMA, la decisió sobre la vacuna d'Hipra contra la covid-19 podria arribar «en les pròximes setmanes», però sense detallar que pugui ser al novembre, tal com preveu la companyia. Cavalieri sí que ha apuntat al novembre per decidir sobre altres vacunes, com per exemple la de Sanofi.