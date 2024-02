Posar-nos i sentir-nos guapos i guapes està a l'ordre del dia. A tots ens agrada mantenir un bon aspecte i qui més qui menys, mira de cuidar la seva alimentació, va al gimnàs, es posa les seves cremes i vesteix bé. Però, que passa amb l'envelliment? Si no volem sotmetre'ns a tractaments estètics i ens preocupa la nostra pell i més concretament, el nostre rostre, fer fitness facial, alleugerarà la nostra angoixa.

Fitness facial

Aquest estil de cura per la nostra rutina diària pot ser molt efectiu i és molt senzill de dur a terme. Només necessitem dedicar-nos un moment i practicar una sèrie d'exercicis i recomanacions perquè la pell de la nostra cara es mantingui fresca i jove com sempre. Podem trobar vídeos a Youtube o a TikTok, tot i que, hi ha centres especialitzats que ho fan.

Per practicar-lo has de fer un seguit de moviments i una estimulació, que no només ajudarà a tonificar la nostra cara, sinó que, a més, ajudarà a tonificar el nostre coll. Amb aquests massatges estimulants estarem provocant que la nostra pell, produeixi col·lagen i elastina, fonamentals per aconseguir una millor hidratació.

En cas que, no tinguem arrugues, ara és el moment de començar a practicar el fitness facial i prevenir-les. Si, en canvi, ja en tenim, reduirem la seva visibilitat. A més, els resultats es veuran des de la primera sessió. El fitness facial es basa en massatges manuals, ajudats amb eines no invasives com el 'Gua Sha' o la pilota.