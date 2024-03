Els superaliments són considerats així per la seva riquesa en nutrients, fibra, antioxidants, àcids grassos i vitamines que són molt beneficis per a la nostra salut. Les diferents fruites i vegetals de la nostra dieta mediterrània ens ofereixen moltes propietats, però hi ha un superaliment en particular que ens pot ajudar a protegir el cor i el fetge.

Aquest aliment en qüestió és el rave que, acompanyat d'una bona activitat física i d'altres hàbits saludables, ens pot aportar grans beneficis. Els raves més comuns són els rodons, petits i de color vermellós. Els més madurs tenen un sabor més picant, però els joves són més dolços. La recomanació dels experts agrícoles és que no s'ha de quedar durant massa temps a la terra, ja que podrien estovar-se o agafar un mal sabor. Els millors raves són tendres i frescos, bons acompanyaments per a amanides, sandvitxos o ratllats, ja que es poden consumir les seves arrels, flors, llavors i fulles. El seu alt contingut en potassi, que ajuda a la regularització de la pressió arterial i el seu flavonoide, que té propietats antiinflamatòries, ajuden a combatre les malalties cardiovasculars. A més, les seves funcions antioxidants són bones per netejar la sang de toxines i de residus, millorant la salut del fetge.