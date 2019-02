Acord per Maçanet reelegeix Ciurana com a cap de llista

Josep Maria Ciurana tornarà a encapçalar la llista electoral d'Acord per Maçanet (AM) a les municipals del 26 de maig. L'actual alcalde de la localitat selvatana va ser escollit per unanimitat pels membres de la formació a l'assemblea celebrada el passat 8 de febrer. «El partit encara amb l'il·lusió d'un fort suport ciutadà el repte de revalidar la tasca de govern començada per Ciurana en l'última legislatura», assegura la formació a través d'un comunicat. Durant el seu mandat, Ciurana s'ha centrat en: la renovació del cos tècnic municipal, que «avui dia ja podem dir que està finalitzat»; la creació de la Policia Local; l'expropiació de la xarxa d'aigua de la urbanització Residencial Park i la construcció del nou magatzem de la brigada municipal.