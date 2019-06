Roben la imatge de la verge de Santa Margarida de l'ermita de Vilobí d'Onyar

Van serrar les barres de la finestra del temple per entrar-hi.

A Vilobí d'Onyar han tornat els lladres de temples. Aquest dijous un veí de la població va trobar-se que havien entrat a l'ermita de Santa Margarida i la sorpresa va venir quan es va trobar que no hi havia la imatge de la verge de Santa Margarida.

Una marededeu que fa un metre i 60 centímetres d'altura i que, per tant, costa de traginar. La Guàrdia Municipal del poble s'hi va desplaçar ràpidament i després va informar els Mossos d'Esquadra. Ahir al matí es va presentar la denúncia del robatori amb força d'aquest objecte religiós a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Els investigadors de Santa Coloma estan al capdavant del cas per tal d'enxampar qui hi ha darrere d'aquest robatori.

L'ermita de Santa Margarida es troba en un punt força aïllat del municipi de Vilobí, en una zona propera a l'Eix Transversal. És una capella de tradició romànica i la seva façana va ser refeta al segle XVII. Des del segle XVI, albergava un magnífic retaule gòtic que es va traslladar a l'església parroquial però va acabar destruït.

La maredeu robada té un alt valor emocional per al municipi, ja que és en aquest punt de la població on cada estiu s'hi celebra l'Aplec de Santa Margarida.

Aquest temple de la Selva també és un punt per on circulen diàriament molts veïns que van a caminar i també és visitat sovint pel mossèn del poble.

Tot fa sospitar a la policia que el robatori s'hauria d'haver produït en alguns dels dies entre diumenge i dijous. Aquest darrer dia és quan un veí de la població va alertar la Guàrdia Municipal dels fets. Es van trobar que algú havia tallat la reixa i les barres de ferro de la finestra del temple per poder-hi accedir.

En canvi, els investigadors es van trobar que per tornar a sortir els lladres havien manipulat el pany de fusta des de dins de l'ermita, i sense fer cap dany més, van sortir i van fugir del lloc dels fets amb el seu trofeu, la verge.



Força i enginy

Aquesta marededeu es trobava a l'entrada, a mà dreta, d'aquest temple religiós i estava situada a sobre d'un pedestal d'un metre d'altura. La pròpia imatge de la verge feia un metre i 60 centímetres d'altura i, per tant, per poder-la agafar, els lladres van necessitar força i enginy. Aquest robatori va indignar també l'Ajuntament, que ahir va informar a Facebook sobre els fets i va reclamar justícia per tal d'enxampar els lladres que han sostret aquesta peça religiosa.

Els robatoris en esglésies i temples religiosos han anat a la baixa en els últims anys. Si bé l'any 2010, per exemple, es va produir un nombre preocupant de robatoris a les esglésies gironines: se'n van registrar 38.

En aquests casos fins i tot va haver-hi violència i van robar obres d'art i, per tant, d'alt valor econòmic. Si s'analitzen les dades més recents, es pot veure com les esglésies gironines van registrar 17 robatoris al llarg de 2017 i des de llavors la xifra es manté força estable.

El 2010, arran de l'increment de robatoris, es va iniciar un protocol de seguretat amb els Mossos que consisteix en el treball conjunt entre el Bisbat de Girona i la policia.