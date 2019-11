L'Ajuntament de Lloret aprova un pacte per rehabilitar els barris de la ciutat

El ple celebrat dilluns a l'ajuntament de Lloret va aprovar per unanimitat impulsar el Pacte municipal per a la rehabilitació integral i la millora del paisatge urbà del municipi. La proposta la van presentar en forma de moció Força Lloret, Esquerra Republicana (ERC) i Lloret En Comú. Els tres partits de l'oposició exposen que és sabut per tothom que hi ha moltes zones de Lloret on, amb el pas del temps, els edificis i les infraestructures han quedat envellits i necessiten reformes amb urgència. Des de Força Lloret van apuntar que les grans infraestructures que s'han construït al municipi han sigut en detriment del manteniment de la via pública. Per aquest motiu, els tres partits defensen que el pla ha de servir com a «full de ruta» per tal de treballar per modernitzar el municipi, especialment en aquells barris on no s'ha prioritzat la inversió en els darrers anys.