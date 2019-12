Tossa anuncia la creació d'un conjunt cultural i patrimonial

L'Ajuntament de Tossa de Mar va anunciar ahir la creació d'un nou espai cultural. L'anunci es va fer després que l'equip de govern hagi fet una permuta amb un particular per conservar dues parcel·les situades a l'avinguda Pelegrí. Segons els dirigents municipals, aquest gest té « l'objectiu d'aconseguir un gran conjunt cultural i patrimonial a prop del nucli de la població». Segons l'Ajuntament, s'ha permutat aquesta parcel·la situada al costat de Ca l'Acerbi –on el propietari tenia pensat construir un bloc de pisos– per la parcel·la on a dia hi ha la Policia Local, la qual s'haurà de traslladar en un nou espai que encara no s'ha definit. L'alcaldessa, Imma Colom, va explicar que «volem ampliar l'oferta patrimonial i cultural de la població preservant espais d'interès públic i creiem que unificar en un gran conjunt cultural tots els elements que hi ha serà positiu pel municipi».