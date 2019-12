Quim Masferrer protagonitza una actuació a Blanes per recollir joguines

El comunicador, actor i guionista Quim Masferrer va protagonitzar ahir a Blanes una actuació per recaptar joguines en el marc de la campanya organitzada per Creu Roja Joventut de Blanes-Lloret-Tossa. L'objectiu és recaptar fons econòmics per a la Campanya de Joguines 2019-2020, i per això l'entitat social compta amb la complicitat de figures del món de l'escenari i humoristes professionals. Per aconseguir la fita que es proposa Creu Roja, que cap infant es quedi sense joguines, també s'ha organitzat la Gran Recollida de Joguines. Aquesta gran recollida es du a terme del 16 al 21 de desembre, i culminarà aquest darrer dia, que coincideix el dissabte amb la popular i tradicional Fira de Sant Tomàs, on, com és habitual, Creu Roja tindrà un estand de recollida. L'entitat calcula que s'hauran d'atendre uns 400 nois i noies de Blanes, Lloret i Tossa d'entre 3 i 10 anys.