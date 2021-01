Rescaten un gos en un penya-segat de Blanes

Els Bombers i la Policia Local de Blanes han rescatat un gos d'un penya-segat de difícil accés.

Els bombers van muntar un dispositiu de rescat i van baixar fent ràpel per auxiliar-lo.

Els fets es van produir el dimecres al matí, quan passaven pocs minuts d'un quart de 9 del matí i ls Policia va rebre l'alerta que havia caigut un gos al penya-segat que hi ha en la pujada de la muntanya de Sant Joan, al Passeig Carles Faust, al nord del litoral blanenc.

Efectius de la Policia Local i dels Bombers van muntar el dispositiu de rescat fent ràpel per les parets del penya-segat per poder arribar a la zona on havia caigut l'animal. Finalment, segons informa l'ajuntament, després de despenjar-se des del cim del promontori, el van rescatar sa i estalvi i van retornar-lo al seu amo, un veí de Blanes.

L'operació de rescat es va donar per finalitzada a dos quarts de deu del matí, aproximadament una hora després que havia començat.

D'altra banda, durant la jornada d'aquest passat dimecres, la Policia Local de Blanes també va requerir la presència dels Bombers en un altre cas relacionat amb el vessament de gasoil que el cos d'emergència es va encarregar de netejar en primera instància, fent-ho posteriorment el Servei de Neteja Municipal, l'empresa Nora.