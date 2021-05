L'Ajuntament de Blanes i Ardales (Màlaga) han emès un comunicat oficial conjunt per desmentir la publicació que va fer-se dissabte a un mitjà de comunicació local manifestant que el poble català i l'andalusí havien pactat renovar l'agermanament. En aquest sentit, des dels dos consistoris expliquen que el què hi ha hagut en realitat és un viatge privat a la població malaguenya del president de l'Associació Andalusa d'Ardalenys i Amics d'Ardales a Blanes. Amb motiu del viatge que tenia previst realitzar aquests dies a la seva població d'origen, coincidint amb la festa patronal de San Isidro, el president de l'entitat va convidar a acompanyar-lo el regidor de Participació Ciutadana al consistori blanenc, Pere Lopera.

Des de l'Ajuntament de Blanes asseguren que en cap moment es va plantejar que es tractés d'un acte oficial per renovar l'agermanament que hi ha entre les dues poblacions, que es va establir mitjançant un protocol oficial el 1993. Àngel Canosa ha lamentat la confusió que ha provocat la publicació de la notícia a Blanesaldia: "Mantinc una excel·lent relació amb l'alcalde d'Ardales, Juan Alberto Naranjo, a qui vaig comunicar personalment la meva decisió de no viatjar a Ardales per segon any consecutiu a causa de la covid-19. És molt important per l'Ajuntament de Blanes mantenir els lligams que ens uneixen amb la població agermanada, però encara és molt prematur i cal no oblidar que la situació d'emergència sanitària encara no ha finalitzat". Canosa explica que ha lliurat al regidor i president de l'entitat "sengles obsequis i cartes escrites del seu puny i lletra" –una per a l'alcalde d'Ardales i l'altra pel president de la Diputació de Màlaga- on expressava el desig de poder-se tornar a trobar en persona, quan sigui més prudent tenint en compte l'actual context de la pandèmia que encara no ha finalitzat.

Un agermanament que es remunta a fa més de 70 anys

La darrera vegada que les dues ciutats agermanades van protagonitzar un acte de renovació de l'agermanament que hi ha entre elles va tenir lloc el novembre de l'any 2019. Àngel Canosa i Juan Alberto Naranjo van encapçalar diversos actes que van tenir lloc a Blanes, quedant emplaçats per una següent trobada oficial el març del 2020, i que no es va poder arribar a produir a l'esclatar la primera onada del coronavirus.

Els lligams entre Blanes i Ardales que es van oficialitzar fa 28 anys es remunten a fa més de 70 anys. Entre les dècades dels anys 50 i 70 del segle XX gran part d'ardalenys i ardalenyes es van traslladar a viure i treballar a Blanes per l'oferta de llocs de feina que es va generar amb la instal·lació de l'empresa SAFA, actualment Nylstar.