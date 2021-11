El quarantè aniversari de la Festa de la Ratafia de Santa Coloma de Farners consolida la Festa com la més important de Catalunya amb relació a aquest licor. Durant quatre dies el municipi selvatà ha comptat amb una intensa programació d’activitats relacionades amb la ratafia, des de xerrades tècniques amb els millors experts fins a sortides al bosc, concerts, tallers, cursos, exposicions fotogràfiques i activitats gastronòmiques.

«L’afluència de públic ha estat massiva», va explicar Joan Casalprim, el president de la Confraria de la Ratafia. Casalprim va assegurar que, com a mínim, unes 10.000 persones van passar per la fira i que s’han venut entre 4.000 i 5.000 tiquets pels tastos, els quals normalment es venen per parelles. «Això obra un futur molt esperançador per les pròximes edicions de la Fira. Esperem que la gent del poble i els visitants de fora ho hagin gaudit molt», va afegir.

Aquesta quarantena edició, explica el president de la Confraria, ha portat alguns canvis que s’han valorat positivament com són els tastos amb control, amb tiquets i copes per la degustació, en comptes d’amb gots de plàstic. Així, des de la Confraria expliquen que la Covid els ha permès fer canvis que feia anys que tenien a l’espera. A banda, amb l’aplicació Ratafia i Ratafia TV s’han pogut comprar entrades i tastos de ratafia de manera digital. D’aquesta manera l’organització ha volgut millorar en sostenibilitat, evitant la generació de paper, i també en seguretat per la Covid, evitant el contagi per contacte. Malgrat aquests canvis introduïts a causa de la Covid, no s’ha pogut celebrar el típic sopar de la Festa que es feia a les passades edicions.

Quim Torra, Confrare d’Honor

L’esdeveniment, impulsat per la Confraria de la Ratafia, l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i organitzat amb el suport de la Diputació de Girona, va nomenar el passat divendres el president Quim Torra com a Confrare d’Honor a l’acte que va tenir lloc al Pavelló de la Nòria. «Honorat, agraït i feliç, també en nom de tota la meva família. Gràcies Confraria per 40 anys de feina i excel·lència i per ensenyar-nos que la ratafia és, per damunt de tot, vida i terra», va declarar Torra a la xarxa social Twitter.

Segons el president de la Confraria, la victòria de la colomenca Carme Barbé com a millor ratafia local i com a primer premi va ser una «alegria». «Feia temps que una persona de Santa Coloma no guanyava el concurs, ens va fer molta il·lusió», assegura Casalprim.

A més a més, en aquesta edició s’ha elaborat una ratafia especial per part de Xavier Codina, anomenada ‘Volem’ i produïda per la cooperativa La Sobirana, que n’ha fet 500 reserves.