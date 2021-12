Els veïns i veïnes de la urbanització Lloret Residencial de Lloret de Mar fa una setmana que no disposen de subministrament d’aigua, i aquesta no és la primera vegada que els passa. De fet, quasi cada estiu la companyia que els la subministra -Riera de Cabanyes (propietat de Rec Madral)- es queda amb els dipòsits buits i ha de demanar a l’Ajuntament que els empleni per seguir oferint el servei.

Aquest cop, se’ls hauria fet malbé una bomba d’aigua. L’Ajuntament denuncia que no han rebut cap avís de la companyia. «No tenim constància de res, ho sabem pels veïns», va explicar ahir el regidor d’Urbanisme, Albert Robert. Durant aquests dies, el consistori ha posat a disposició dels habitants de les 350 parcel·les edificades de Lloret Residencial les dutxes de la pista d’atletisme perquè puguin sanejar-se. Dimecres a la tarda, alguns veïns van recuperar l’aigua, però asseguren que l’han tornat a perdre o els en surt només un rajolí. Davant d’aquesta situació, denuncien la falta de solucions a un problema «que fa vint anys que dura». L’objectiu del consistori és municipalitzar el subministrament d’aigua d’aquesta urbanització i integrar a la gestió de la concessionària Aqualia. Per fer-ho, Robert va assegurar que estan negociant amb l’empresa Pic i Sayols, constructora de la urbanització i propietària de la xarxa d’aigua amb qui Rec Madral tenia un conveni de lloguer.