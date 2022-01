La sinistralitat de l'avinguda de Blanes a Lloret de Mar (Selva) ha caigut un 53% aquest 2021 amb la incorporació del nou radar. El sergent de la Policia Local, Hèctor Morcillo, ha assegurat que abans de la instal·lació d'aquest aparell, molts cotxes passaven a més velocitat dels 50 km/h permesos i això provocava molts accidents, essent aquesta avinguda una de les principals vies del municipi. Ara, el radar ha obligat a posar el peu al pedal del fre i només s'han multat el 0,4% dels vehicles que han circulat per aquesta avinguda. Per altra banda, la Policia Local de Lloret de Mar ha fet 16.801 serveis al llarg del 2021, un 2,6% més dels que es van fer l'any passat.

El radar que l'Ajuntament de Lloret de Mar ha instal·lat a l'avinguda de Blanes dona els seus fruits. La principal prova és que la sinistralitat en aquesta via ha caigut un 53% des que hi ha aquest sistema de control de velocitat i de semàfors. Malgrat tot, només un 0,4% dels vehicles que hi ha passat durant el 2021 han estat sancionats per circular a més de 50 km/h, el límit permès. Això porta a pensar que fins ara molts cotxes passaven a més velocitat de la permesa. El sergent del cos local, Hèctor Morcillo, ha recordat que hi ha molts estudis viaris que demostren que les víctimes d'atropellament tenen «menys possibilitat de sobreviure» si el vehicle va a més de 50 km/h.

Per això el sergent ha insistit en la necessitat de garantir que la circulació per l'avinguda de Blanes, una de les més transitades del municipi, sigui inferior al límit permès. En aquest sentit, la instal·lació del radar ha possibilitat una eina de control que ha fet reduir sensiblement la velocitat dels vehicles de motor que hi passen. Al llarg de tot el 2021, al municipi s'han registrat 99 ferits lleus i 5 de greus. L'any passat n'hi havia 76 de lleus, però 10 de greus i una víctima mortal.

Més serveis i menys actes per la pandèmia

El cos policial ha aprofitat per fer un balanç del 2021, en què s'ha tancat l'any amb 16.801 serveis. Això suposa un increment del 2,6% respecte als que es van fer l'any passat. El sotsinspector en cap de la policia, César Martínez, ha assegurat que han hagut de «ser més eficients i més eficaços amb menys recursos». Martínez ha detallat que les tasques de control preventiu s'han repartit en funció de la concentració i afluència de gent i en les zones properes a atractius turístics com ara les platges, els centres comercials o la zona d'oci nocturn.

En el nucli antic s'hi han destinat el 30,2% dels recursos policials, mentre que a la zona de Fenals i Santa Clotilde, un 17,9%. A més, aquest 2021 s'ha fet un reforç important en el patrullatge de les urbanitzacions amb un 11,5% de la dotació de recursos policials. El regidor de Seguretat, Jordi Sais, ha apuntat que Lloret de Mar compta amb «unes quaranta urbanitzacions en un àmbit territorial molt gran» i per això han optat per ampliar-hi els recursos policials. Pel que fa a les actes aixecades per infraccions, el 2021 la Policia Local ha detectat 1.067 incompliments de l'Ordenança de Civisme i Convivència i s'han sancionat 382 persones per incomplir la normativa de sorolls. El cos també ha aixecat 290 actes per actes incívics diversos, 50 per fer necessitats fisiològiques al carrer i 8 per oferir serveis sexuals. La Policia Local ha detectat 705 infraccions per consumir substàncies estupefaents al carrer i 186 per beure alcohol a la via pública.

Per contra, el nombre d'actes aixecades per incomplir la normativa d'emergència sanitària ha caigut un 37,1% respecte a l'any passat i només s'han detectat 2.172 infraccions. Jordi Sais ha agraït «l'alt compliment» de les mesures sanitàries dictades pel Govern després de gairebé dos anys de pandèmia. Pel que fa a vehicles abandonats a la via pública, la Policia Local de Lloret de Mar n'ha retirat 305, un 52% més dels que hi havia l'any passat. Per altra banda, les infraccions per conduir sota els efectes de substàncies estupefaents ha augmentat un 60% respectes l'any passat, gràcies a l'augment de dispositius planificats.

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, ha recordat que el 2021 ha estat «un any dur» perquè el cos local ha hagut d'assumir el compliment de les noves normatives sanitàries, com és el toc de queda durant els mesos d'estiu. Per Dulsat, el compliment d'aquest decret en un municipi turístic com és Lloret de Mar ha suposat una «complexitat» pel cos a l'hora de distribuir i planificar els recursos policials.