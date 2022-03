Després que la jornada del passat dissabte es va encetar amb l’Acte Institucional encapçalat pels alcaldes de Blanes i Ardales, Àngel Canosa i Juan Alberto Naranjo, l’intens cap de setmana de retrobament entre les dues poblacions va comptar amb un altre ingredient destacat aquell mateix dia. Dissabte a la nit el Teatre de Blanes va allotjar un espectacle de dansa i música, organitzat per l’Associació Andalusa d’Ardalenys i Amics d’Ardales.

Els dos principals ingredients el van constituir d’una banda la música a càrrec del grup ‘Àbrego’, i de l’altra la dansa representada per l’Esbart Joaquim Ruyra. A la mitja part tant els alcaldes dels dos municipis agermanats van saludar al públic que omplia el Teatre de Blanes, refermant públicament l’agermanament que –més enllà de la seva oficialitat institucional- uneix les dues poblacions.

Actuació del quintet ‘Ábrego’ amb música flamenca

Abans, la primera part de l’espectacle va anar a càrrec del quintet instrumental ‘Ábrego’, format per flauta, saxòfon, guitarra, baix i percussió, a càrrec de cinc joves però experimentats músics de Cádiz, Málaga i Córdoba, músics del sud com el nom amb què s’identifiquen: ábrego, el vent del sudoest càlid i humit. El grup va oferir un repertori flamenc compost per temes propis, cantes tradicionals del flamenc i adaptacions de clàssics de grans mestres com ara Camarón, Paco de Lucía, Enrique Morente o Miguel Poveda, entre d’altres.

La juxtaposició dels diferents elements acústics fan que el resultat sigui sorprenent, a causa de l’esplèndida adaptació feta per a flauta i saxòfon. A través dels sons d’aquests dos instruments, imitant el cant flamenc, sorgeix una fusió de sonoritats embriagadores, on els aires andalusos es barregen amb els sons africans i d’altres terres. Així, tot i que a voltes sí que hi ha un cantant, majoritàriament el quadre flamenc canta sense cantar, a través dels instruments.

‘Ábrego’ està integrat per Juan Diego Sáez (saxo, cant i palmes); Javi León (flauta i palmes); Alberto Torres (guitarra flamenca); Néstor Urquía (baix elèctric); i Chico Carmona (percussió). El quintet va néixer com una activitat didàctica del Conservatori Professional de Músidca Manuel Carra de Málaga, on els seus integrants eren professors. A partir de l’èxit obtingut a la comunitat educativa s’ha consolidat el projecte ampliant el repertori i presentant-se en diversos escenaris, entre ells aquest passat dissabte a la nit a Blanes.

Actuació de l’Esbart Joaquim Ruyra amb danses catalanes

La segona part de l’espectacle va comptar amb l’actuació de l’Esbart Joaquim Ruyra, oferint un repertori de danses catalanes que va suposar un viatge pel repertori tradicional i de nova creació. Peces recollides del costumari i altres totalment contemporànies, com per exemple la primera que va encetar la seva participació, l’’Hola Olímpic’ amb coreografia de Montse Colomé, seguida per la ‘Sardana’ en la que els balladors juguen a fer i desfer seguint la música.

També van oferir la ‘Bolanguera de Manresa’, que es balla per la seva Festa Major, seguida per dues peces de nova creació: ‘La Hortelana’ i ‘La Clavellinera’. Actualment l’esbart està en una etapa de refundació artística i treballa amb diversos creadors i mestres de dansa. Un d’ells és Xavier Bagà, qui va començar la seva tasca com a ballarí en l’àmbit dels esbarts, havent treballat al Ballet Nacional de l’estat espanyol, així com en d’altres companyies professionals de dansa de prestigi.

De la seva collita creativa es van oferir dues peces: ‘L’Hortelana’ i ‘La Clavellinera’, totes dues amb arranjaments de Jordi Molina, amb música interpretada per la Flama de Farners amb les veus de dos dels principals cantants de música tradicional dels països catalans: l’empordanès Ramon Manet i l’occità Pascal Caumont. Per últim, la intervenció de l’esbart es va tancar amb les ‘Majorales d’Horta de Sant Joan’, la ‘Jota de Carlet’ i el ‘Galop de Panderetes’, reblada amb un darrer ball dansat com a bis, la trepidant ‘Polka’.

Els actes organitzats el passat cap de setmana per l’Associació Andalusa d’Amics d’Ardalenys i Amics d’Ardales s’havien encetat divendres al migdia amb un ‘Dinar de Germanor’ que també van encapçalar els batlles de les dues viles agermanades. Per últim, diumenge al matí el periple es va tancar amb un ‘Esmorzar de Setmana Santa’ on l’ingredient central van ser els bunyols de quaresma.