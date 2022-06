El malestar s’ha escampat arreu del grup municipal del Partit Socialista de Catalunya a Lloret de Mar. L’exregidor socialista, Joan Carles Amaya, va anunciar ahir que deixava el partit i que es presentarà amb una nova llista a les pròximes eleccions municipals. Amaya acusa els socialistes «d’escollir a dit» el nou cap de llista del municipi després que ell mateix s’hagués presentat com a candidat. També protesta per «les corrents» que volen la reincorporació dels quatre edils que l’any 2020 van anunciar que passaven a ser regidors no adscrits.

«Un partit no és un exèrcit que funciona a força d’ordenar i manar, sinó que haurien de ser espais per al debat d’idees en llibertat. Haurien de ser exemples de democràcia i utilitzar els reglaments de què disposen per establir l’elecció de candidats i candidatures», defensa en un comunicat on afegeix que «ha arribat el moment de fer passos ferms per la transformació i el progrés de Lloret de Mar» motiu pel qual es presentarà a les eleccions.

Reconstruir el partit

Per la seva banda, primer secretari del PSC, Marc Lamuà, va defensar que l’elecció del cap de llista al PSC de Lloret, el recentment anunciat Adrià Lamelas, respon a la necessitat de reconstruir el partit al municipi: «A Lloret a causa de topades internes fa un mes va ser inevitable dissoldre l’agrupació per fer un punt i a part per iniciar una nova etapa de reconstrucció del projecte i per fer-ho qui va ser escollit pel partit va ser l’Adrià Lamelas».