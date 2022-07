Els Mossos d'Esquadra van denunciar el passat 29 de juny un home per una fuita de purins, crema de residus i desfer-se de forma il·legal d'animals morts d'una explotació ramadera de Riudellots de la Selva.

Els fets van passar quan els agents, durant un patrullatge preventiu al veïnat de Torreponsa, van localitzar purins que sortien d'una explotació ramadera cap a un rec afluent del Rec de l'Agulla. Van observar que provenien d'una explotació ramadera de porcs que, presumptament, deia una mala gestió dels purins.

En la inspecció que van fer a l'explotació, els agents van observar que a més, hi havia greus deficiències. Cadàvers de porcs en avançat estat de composició pel terra de tota l'explotació i dins els mateixos espais on hi havia animals vius, cremes de residus com medicaments, runa, plàstics, fibrociment i animals morts; i animals destinats al consum humà sense assistència sanitària amb greus problemes físics.

Mentre inspeccionaven, van observar una nau en males condicions estructurals amb aparells d'aire condicionat parcialment ocults a la vista per una malla. Van demanar al propietari accedir a l'interior de la nau, i en un moment va posar excuses per evitar-ho. Finalment, van accedir i van descobrir cinc-centes plantes de marihuana i tota la instal·lació de llums i climatització per al seu cultiu en interiors. Les plantes havien estat tallades feia pocs dies i només quedaven els talls i restes vegetals, fet que va motivar la instrucció de diligències penals per part dels efectius de la Unitat d’Investigació de Santa Coloma de Farners.

Davant els greus fets detectats a l'explotació ramadera, van denunciar amb les corresponents actes al titular. Les actes aixecades seran trameses a l’Agència Catalana de l’Aigua, l’Agència de Residus de Catalunya i al Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda rural.