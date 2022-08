L’Ajuntament de Vidreres ha detectat un nou abocament el bosc, concretament a la part alta del municipi. El batlle, Jordi Camps, apunta que aquests episodis es produeixen amb freqüència i afegeix que han denunciat els fets. «Molts cops ens trobem que hi ha empreses que per evitar anar a l’abocador ho llancen als boscos de Vidreres. La policia ha detectat diversos abocaments com aquest. Fa cinc o sis anys que des de l’associació de caçadors es fa una recollida de deixalles del bosc i una vegada fins i tot vam treure el xassís d’un cotxe». El batlle subratlla que les sancions per llançar deixalles al bosc poden arribar fins als 3.000 euros i afegeix que «continuarem treballant per evitar aquests episodis».