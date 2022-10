Llibertat d’expressió o atemptat contra l’honor? La darrera cançó del raper Samuel SLZR, Lloret de Mar, no ha deixat a cap dels habitants de la localitat selvatana indiferents. L’artista, d’origen lloretenc, va estrenar una nova cançó el passat 7 d’octubre i en poc més de cinc dies ja compta amb més de 23.000 visualitzacions. Pel seu títol i tenint en compte que és un tema de trap, podria semblar el relat d’una nit de rauxa, res més allunyat de la realitat. «Sean bienvenidos a Lloret de Mar, el sitio perfecto para robar. El alcalde roba, la poli roba, dime por qué tu no vas a robar», així comença el tema de SLZR que, entre d’altres, fa al·lusió al consum d’estupefaents per part del turisme que visita la ciutat a l’estiu o a l’abús de menors amb lletres punyents i de vivències, qui sap si reals o fictícies, recollides del seu barri, el barri del Molí, a la perifèria del municipi: «Niños que venden sus bambas y niñas que venden sus cuerpos (...) Bienvenidos al pueblo donde la policia le quita los cinco eurillos a los chavales y no detienen a los pederastas ni a esa mierda».

Interpel·lats per aquests fets, des del segell han descartat fer declaracions al respecte. Tot i això, el seu representant emmarca la cançó en la llibertat d’expressió i afirma, contundent: «Vaig fitxar a Samuel SLZR perquè penso que és el nou Morad».

La reacció de l’Ajuntament

L’alcalde del municipi, Jaume Dulsat, apunta que ha sigut inevitable veure el videoclip: «M’ha arribat per 150 vies perquè tothom m’ho ha fet arribar. No he parlat mai a la vida amb aquest noi i no el conec de res. Em sembla un vídeo fora de to, ofensiu, de mal gust i amb mentides manifestes. Es parla en termes pejoratius de la policia local i de mi mateix, per això prendrem les mesures que toquin». Dulsat assegura que han traslladat l’assumpte als serveis jurídics municipals i precisa que, en considerar-ho un greuge per a la marca de Lloret Turisme, s’empararan en la Llei de Turisme. «Quan parles així d’una destinació turística, el greuge que li causes a la marca és molt gran. Haurà de fer front al perjudici a la marca turística. Creiem que serà la manera més eficaç per respondre», exposa el batlle, que recorda que no és la primera vegada que s’imposa una sanció econòmica a un usuari per perjudicar la marca de Lloret Turisme. D’altra banda, des de l’administració local han denunciat el vídeo perquè el retirin de la plataforma social on l’han penjat.

Més habitatge social

En el videoclip de la cançó es fa referència i apareix un bloc de pisos amb el número 14. Dulsat explica que aquest bloc és propietat d’una entitat bancària i l’Ajuntament està negociant amb la mateixa per adquirir-lo i reconvertir-lo en habitatge social. «És un bloc on hi ha vuit pisos ocupats. Alguns dels casos creiem que són famílies sense recursos, però també sospitem que en altres casos s’hi practiquen activitats il·lícites».

Per a l’alcalde, el vídeo respon també a la pressió policial que hi ha hagut els darrers mesos en aquest barri: «Els Mossos d’Esquadra i la Policia Local han intensificat les actuacions. Hi ha hagut una pressió policial evident i crec que el vídeo és una demostració d’això», conclou Dulsat.