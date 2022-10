El Comitè de Peticions del Parlament Europeu ha respost a la Plataforma No a la MAT en relació a la petició que va fer al juny demanant que s'investiguessin els "incompliments" de l'Estat amb el ramal de 400 kV a Riudarenes. L'ens els ha comunicat que admet la denúncia perquè l'afer s'inclou en l'àmbit d'activitats de la Unió Europea i demana a la Comissió Europea que engegui una investigació sobre diversos aspectes a partir de la documentació presentada. A la vegada, els informa que remet també la informació al Comitè de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària del Parlament Europeu per incloure-la en la seva agenda de debat.

La plataforma va presentar dos escrits davant el Parlament Europeu i la Comissió Europea on alertava que el projecte incompleix directives comunitàries, i on també recordava que l'executiu estatal ha "desoït" la Proposició No de Llei (PNL) aprovada el 2016 en què el Congrés instava la Moncloa a aturar "immediatament" el ramal aeri de 17 quilòmetres pel mig de les Guilleries. L'últim episodi que els va dur a denunciar la situació a nivell internacional va ser la decisió del Ministeri d'incloure tant el ramal com la subestació a la planificació energètica 2022-2026.

Un any abans, però, set eurodiputats catalans (PSC,ERC, Junts, i en Comú podem) van tornar a enviar una carta a la comissaria d’Energia, Kadri Simson, reclamant-li que el ramal es derogués perquè era "innecessari".

No a la MAT Selva celebra la notícia i assegura que ara s'inicia un "camí" des d'instàncies europees que "servirà per fer evidents els incompliments" i evidenciar que no és "necessari".